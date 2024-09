Bianca Balti operata per un tumore alle ovaie, l'annuncio su Instagram: "Giorni di dolore e lacrime"

La top model Bianca Balti ha annunciato sui social network di aver scoperto di avere un tumore alle ovaie al terzo stadio.

L’annuncio di Bianca Balti sul tumore alle ovaie

In un post pubblicato su Instagram nella serata di domenica 15 settembre, Bianca Balti ha raccontato attraverso un “carosello” di foto e video la sua esperienza in ospedale.

Il messaggio della modella: “Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza. Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

La spiegazione di Bianca Balti sul tumore

In uno dei video pubblicati nel post di Instagram, Bianca Balti ha fornito ulteriori dettagli sul tumore.

Le sue parole: “Ho un tumore alle ovaie che si è allargato a tanti organi. Mi hanno fatto l’operazione, sono in ottime mani in un ospedale bellissimo dove mi sento super coccolata.

“A proposito dei medici, la modella ha raccontato: “I dottori sono bravissimi e professionali e spiegano bene le cose”.

Fonte foto: ANSA

Nella serata di domenica 15 settembre, la modella Bianca Balti ha annunciato su Instagram di essere stata operata per un tumore alle ovaie.

I commenti al post di Bianca Balti

Tra i tanti commenti al post con cui Bianca Balti ha annunciato di avere un tumore alle ovaie, spiccano quelli di alcuni vip, come Chiara Ferragni, Levante, Rose Villain, Victoria De Angelis dei Maneskin e Tiziano Ferro.

Quest’ultimo ha scritto: “Tutti in prima linea per te. Non siamo dottori ma ti vogliamo bene, tanto. Zio Tiziano is here for you, little princess”.

Bianca Balti e la mutazione genetica: l’annuncio nel 2022

Risale al 2022 un precedente annuncio di Bianca Balti, che aveva raccontato di aver ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica che aumentava il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie.

Dopo aver appreso questa notizia, la top model aveva deciso di sottoporsi a una mastectomia preventiva. Sempre sui social network, in quell’occasione, aveva scritto: “Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi”.