Bianca Balti infiamma Sanremo: "Col cancro i brand hanno smesso di lavorare con me, ora mostro il mio potere"

Bianca Balti è arrivata a Sanremo, dove mercoledì 12 febbraio sarà co-conduttrice del Festival insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Non è ancora salita sul palco dell’Ariston ma la top model italiana più conosciuta al mondo già infiamma la kermesse, lanciando sui social una stoccata ai brand che l’hanno abbandonata dopo il cancro.

Bianca Balti torna a Sanremo, dopo aver partecipato al Festival come ospite nel 2013.

Dopo aver calcato per vent’anni le passerelle per tutti i principali brand della moda, la modella lodigiana è oggi alle prese con la malattia, un tumore alle ovaie che le è stato diagnosticato mesi fa.

Il direttore artistico del Festival Carlo Conti l’ha definita una “guerriera” quando ha annunciato che sarà una delle co-conduttrici, nella serata del 12 febbraio.

Nell’edizione di quest’anno non ci saranno monologhi, ma in molti si aspettano che la 41enne possa lanciare dal palco dell’Ariston un messaggio di speranza e un invito alla prevenzione.

La malattia e il cancro, il post su Instagram

Bianca Balti ha già iniziato sui social. Dopo aver pubblicato un lungo post in occasione della giornata mondiale contro il cancro, è tornata a parlare della malattia su Instagram.

In un post nel quale presenta il progetto fotografico “Turning Heads” che la vede protagonista, la modella parla della sua carriera e della malattia, invitando a non abbattersi davanti a nessuna difficoltà.

“Fare la modella mi è capitato per caso. I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget”, scrive la modella.

“Ha funzionato come una magia per quasi due decenni. Finché non è arrivato il Covid. A quel punto le cose sono rallentate un po’ e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera. Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze”.

La stoccata ai brand

Le cose sono cambiate quando Bianca Balti si è ammalata di cancro, un tumore ovarico che ha scoperto nel settembre 2024.

“Tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, i brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare“, scrive la modella.

Ora “mostro a loro e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore”, scrive condividendo alcuni scatti in cui indossa capi di brand che hanno scelto di sostenerla.