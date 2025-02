Bianca Balti nella giornata mondiale contro il cancro pubblica le foto su Instagram: "Battaglia non è finita"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In occasione della giornata mondiale contro il cancro, Bianca Balti ha condiviso un lungo post su Instagram. Al toccante testo, la modella ha aggiunto scatti che ripercorrono ogni tappa della sua lotta contro la malattia: dalla diagnosi all’ultima infusione di chemio, passando per l’annuncio ufficiale di Carlo Conti, che l’ha voluta come co-conduttrice a Sanremo.

Bianca Balti e il post per la giornata mondiale contro il cancro

Per la modella, prima della diagnosi, quella del 4 febbraio era una data qualunque. Anche se consapevole della predisposizione genetica e nonostante la decisione di sottoporsi ad una mastectomia preventiva nel 2022.

“Il cancro non poteva abitare i miei pensieri, figuriamoci il mio corpo. Fino all’8 settembre 2024, il giorno in cui il cancro, alle ovaie per essere precisi, è entrato nella mia vita come una condanna a morte”, ha ricordato la top model.

La modella sulla malattia: “Non è ancora finita”

All’interno del post pubblicato il 4 febbraio, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, Balti ha anche parlato dell’ultima infusione di chemio lo scorso 27 gennaio.

“È stata dura e non è ancora finita” ha rivelato la modella, che nel corso del post ha anche avuto modo di riflettere sulla sua esperienza.

“Ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita”, ha dichiarato con fermezza.

A questa frase, seguono delle brevi didascalie che commentano i dieci scatti che Bianca Balti ha aggiunto al suo post.

La partecipazione a Sanremo 2025

Gli scatti condivisi includono la prima e l’ultima chemio, la figlia della modella che le rasa i capelli, gli incendi a Los Angeles.

Non manca, infine, un video dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti, che durante il TG1 delle 20, il 15 gennaio, ha annunciato il nome di Bianca Balti tra quelli dei co-conduttori a Sanremo 2025.

La top model affiancherà il direttore artistico sul palco dell’Ariston nella serata del 12 febbraio.