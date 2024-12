Bersani sui No Vax e lo stop alle multe voluto dalla destra: "Saremmo ancora qui se ci fossero stati loro?"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ci sono state non poche critiche in seguito alla notizia dell’annullamento delle multe ai No Vax voluto dalla destra. Nel corso di un intervento televisivo, l’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani ha attaccato la decisione, chiedendosi se ironicamente: “Saremmo ancora qui se ci fossero stati loro?”.

Bersani sulle multe annullate ai No Vax

Nel corso della puntata andata in onda ieri – martedì 10 dicembre – di Dimartedì, trasmissione in onda su La7 e condotta da Giovanni Floris, come di solito accade tra gli ospiti presenti in studio c’era anche Pier Luigi Bersani.

Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche della recente scelta del Consiglio dei ministri, che ha approvato all’interno del decreto Milleproroghe anche una norma per annullare le multe da 100 euro ricevute da chi, durante la pandemia da Covid-19, aveva rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Una persona vaccinata per il Covid-19: attacco di Pier Luigi Bersani, dopo l'annullamento delle multe ai No-Vax

Il pensiero dell’ex segretario (nonché fondatore) del Partito Democratico sull’argomento è chiaro, e come sempre è stato espresso in modo diretto e difficilmente interpretabile: “Se uno va contro la normativa sanitaria in una situazione di pandemia, con morti che viaggiano a gogo, gli togli la multa? Scusa ma qui siamo fuori proprio, veramente”.

La domanda di Pier Luigi Bersani

Il 73enne Bersani, che negli anni in politica ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, da presidente di Regione a ministro, ha voluto però aggiungere di non essere affatto stupito da questa scelta: “Provate a recuperare cosa dicevano, io ero là, sentivi delle cose contro tutto, contro le mascherine, contro le chiusure, contro gli obblighi, contro tutto”.

La decisione del Governo non è andata giù a molte persone, soprattutto a chi l’obbligo l’ha rispettato malvolentieri, andando oltre la paura soggettiva e decidendo comunque di vaccinarsi per il bene della comunità.

Tanto che, analizzando l’annullamento della multa, quasi come a voler dire che quel comportamento non è stato in fondo scorretto, Bersani aggiunge lucidamente: “C’è da chiedersi, su quella gente lì: ma se ci fossero stati loro, al tempo della pandemia, noi ci saremmo?”.

L’annullamento delle multe

Come detto, la scelta del Governo di annullare le sanzioni è stata inserita nel decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’obbligo per le persone con più di 50 anni di vaccinarsi contro il Covid-19 era stato introdotto nel gennaio 2022 dal governo Draghi, con una multa di 100 euro prevista per chi non avesse ricevuto almeno la prima dose del vaccino entro il 1° febbraio dello stesso anno.

Nel suo primo decreto-legge, nell’ottobre dello stesso anno, il governo Meloni aveva sospeso l’obbligo di vaccinazione. Ora quelle multe sono state annullate, ma resta il problema pe chi ha invece già pagato, dato che al momento non sono previsti rimborsi.