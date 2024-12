Multe a No Vax cancellate dal Governo Meloni, Bassetti ironico: "Bel messaggio con malattia Congo e aviaria"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La decisione del Governo Meloni di cancellare le multe ai No Vax che non hanno ottemperato all’obbligo di vaccinazione anti Covid non è piaciuta a Matteo Bassetti. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova ha commentato con amara ironia la notizia. Critici anche Massimo Andreoni e Nino Cartabellotta.

Multe a No Vax cancellate, il commento di Bassetti

Matteo Bassetti ha commentato ai microfoni di Adnkronos Salute la decisione del Consiglio dei Ministri di varare lo stop alle multe ai No Vax che non hanno ottemperato all’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Le sue parole:

“L’Italia è il paese dei condoni, delle regole – giuste o sbagliate che siano – non seguite e degli evasori legalizzati dallo Stato. Un bel messaggio natalizio con emergenze che bussano alla porta, una epidemia in Congo, l’aviaria che bussa e l’influenza che sta per esplodere”.

Anche Andreoni contro il condono alle multe ai No Vax

Sempre ad Adnkronos Salute, anche Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), ha commentato negativamente la decisione del Governo Meloni.

Andreoni ha detto: “Il condono delle multe ai no-vax lascia l’amaro in bocca e premia chi si è comportato contro la legge”.

Il direttore scientifico della Simit, pur comprendendo questa decisione “sotto l’aspetto sociale di sanatoria sulla pandemia del Covid”, ha spiegato che, “da cittadino”, si sente “un po’ il fesso e il punito della situazione”. Poi ha aggiunto: “Il condono penalizza e umilia chi si è comportato correttamente rispetto all’obbligo vaccinale durante la pandemia del Covid”.

Il commento di Cartabellotta alle multe cancellate ai No Vax

Il coro di voci critiche contro la decisione del Governo Meloni di cancellare le multe ai No Vax è completato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Sul social network X, ha scritto: “Cancellare le multe ai no-vax e rimborsarle a chi le ha pagate? Un condono raccattavoti diseducativo e irrispettoso“.

Il rimborso delle somme già pagate per le multe ai No Vax, citato da Cartabellotta, non è presente nel testo del Decreto Milleproroghe arrivato sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In precedenza erano circolate alcune bozze che prevedevano anche la restituzione delle multe già pagate.