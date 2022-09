Berlusconi su TikTok: "Soffro un po' d'invidia". Il primo messaggio ai giovani del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è su TikTok. Il primo messaggio del presidente di Forza Italia è rivolto ai giovani e i toni sono amichevoli e frizzanti.

“Ciao ragazzi, eccomi qua!”, esordisce il Cavaliere. “Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre cinque milioni e il sessanta per cento di voi ha meno di trent’anni. Soffro di un po’ di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino”.

Convincere i giovani per aumentare i voti

Le elezioni del 25 settembre 2022 si avvicinano e tutti i partiti hanno capito che affascinare i giovani può essere un buon modo per ottenere qualche punto percentuale in più. Punto percentuale che in una situazione politica tanto frastagliata potrebbe fare la differenza. Sì, perché alle elezioni non bisogna portare solo il proprio elettorato storico, ma occorre anche sedurre gli indecisi, i delusi e gli astensionisti. E proprio fra i giovani si registrano storicamente le più alte percentuali di astensione dal voto.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi.

Il dubbio dell’astensionismo

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per Italian Tech sebbene i giovani dai 18 ai 24 anni considerino astrattamente il voto “un dovere civico che va sempre rispettato” (l’88% ha risposto così), solo due su tre considerano importante le elezioni del 25 settembre. E solo quattro su dieci hanno confessato di considerare “fondamentale” la politica.

Il messaggio della discesa in campo

I toni del primo messaggio di Silvio Berlusconi su TikTok, annunciato qualche giorno fa, sono molto differenti dal celeberrimo videomessaggio con il quale il presidente di Forza Italia scese in campo nel gennaio del 1994: i toni di allora erano più pacati, molto più rassicuranti, meno entusiastici e meno colloquiali. E anche la durata era ben diversa: ben nove minuti.

Il nuovo messaggio è rivolto ai giovani, quindi deve parlare la loro lingua. E, soprattutto, deve essere breve. Per Berlusconi è una nuova sfida: dopo avere inventato il nuovo linguaggio della televisione italiana ora il Cavaliere va alla conquista dei social network. E parte da TikTok, il più amato dai giovani.