Berlusconi, la villa che comprò per la Pascale è stata venduta in tempo record: l'annuncio

Villa Maria, la lussuosa dimora che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva acquistato per Francesca Pascale nel 2015 a Rogoredo di Casatenovo, a poca distanza da Arcore, è stata venduta in pochi giorni. A dare l’annuncio della vendita della villa è stata Lionard, società del real estate di lusso, in accordo con la famiglia Berlusconi.

L’annuncio della vendita di Villa Maria

In una nota, Lionard ha annunciato: “La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, è stata gestita da Lionard e, dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente“.

Cosa si sa sulla trattativa di vendita di Villa Maria

Dimitri Corti, CEO & Founder di Lionard S.p.A, ha poi spiegato sulla vendita di Villa Maria: “Fino a oggi è stato osservato il massimo riserbo sia sulla proprietà che sulla trattativa, nel rispetto della privacy che garantiamo ai nostri clienti. Tuttavia, alla luce delle recenti speculazioni rilasciate da soggetti terzi non coinvolti nella negoziazione, abbiamo scelto di derogare al nostro modus operandi per precisare che la villa non è più disponibile sul mercato“.

Le indiscrezioni su Villa Maria

Il ‘Corriere della Sera’ riporta le caratteristiche di Villa Maria, oltre ad alcuni retroscena: estesa su 1140 metri quadrati e circondata da un parco di 40 mila metri quadrati, Villa Maria era stata in precedenza la dimora dell’ex calciatore e imprenditore Valentino Giambelli, celebre per essere stato (proprio come Silvio Berlusconi) il presidente del Monza Calcio.

La villa fu acquistata nel 2015 per 2,5 milioni di euro, ma i lavori di ristrutturazione richiesero un investimento pari a 29 milioni di euro. Come oneri di urbanizzazione, Silvio Berlusconi finanziò il rifacimento della piazza della chiesa attigua.

Dopo la fine della sua relazione con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale aveva continuato a vivere a Casatenovo ancora per alcuni mesi.

Fonte foto: ANSA Francesca Pascale e Paola Turci, nel giorno del loro matrimonio.

Nel dicembre del 2020, era stata paparazzata a Lecco in compagnia di Paola Turci, che nella giornata di sabato 2 luglio è diventata sua moglie. La cerimonia si è tenuta a Montalcino, mentre il ricevimento è stato organizzato al Castello di Velona.