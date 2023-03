Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo il ricovero: come sta il leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale. Attorno alle 13:45 di giovedì 30 marzo il leader di Forza Italia ha lasciato il San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì 27 per alcuni controlli di routine.

Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Berlusconi è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti in attesa e limitandosi ad accennare un saluto con la mano. Con lui la compagna, nonché deputata di Forza Italia, Marta Fascina.

Nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo il Cavaliere aveva ricevuto la visita del figlio minore Luigi.

Fonte foto: ANSA Nella foto, Luigi Berlusconi si reca all’ospedale San Raffaele in visita al padre ricoverato.

L’ex premier sarebbe in buone condizioni di salute. I controlli ai quali si è sottoposto sarebbero stati solo accertamenti di routine.

Per il legale nessun ricovero strumentale

Come riporta ‘La Stampa’, l’avvocato Federico Cecconi, legale di Berlusconi, smentisce le voci secondo le quali il ricovero del suo assistito sarebbe stato strumentale per non presenziare in aula nel processo ‘Escort’ di Bari.

Processo in cui Berlusconi è accusato di ‘induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria’.

Il processo Ruby Ter si è invece concluso a febbraio con l’assoluzione dell’ex premier.

I ricoveri e le operazioni di Silvio Berlusconi

Il più recente ricovero di Silvio Berlusconi risale al gennaio del 2022. Quel ricovero coincise con le elezioni del Capo dello Stato che portarono alla riconferma di Sergio Mattarella. In quell’occasione al Cavaliere fu curata un’infezione alle vie urinarie.

Negli ultimi anni Silvio Berlusconi si è sottoposto a una serie di accertamenti medici e operazioni.

A settembre 2020 ha affrontato il Covid-19: l’infezione gli aveva provocato una polmonite.

Nel 2019 il leader di Forza Italia è stato operato per rimuovere un’occlusione intestinale.

Nel 2016 è stata la volta di un’operazione al cuore.

Nel novembre 2014 fu ricoverato al San Raffaele per via di un’uveite, un’infiammazione alla membrana fra la cornea e la sclera.

Nel 2010, dopo aver a lungo e inutilmente portato un tutore alla mano, i medici consigliarono a Berlusconi di operarsi per risolvere una tendinite che non passava.

L’anno prima, nel dicembre 2009, Silvio Berlusconi fu colpito al volto da una statuetta del Duomo di Milano lanciata dall’allora 42enne Massimo tartaglia. L’esito dell’aggressione fu un trauma facciale curabile in 20 giorni.

Nel novembre del 2006 a Montecatini Terme, durante l’intervento conclusivo della kermesse dei Circoli della libertà, Berlusconi ebbe un collasso e finì per svenire. Si riprese poco dopo e rifiutò il trasferimento in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Successivamente, dopo essersi ritirato nella sua villa di Macherio, su consiglio del suo medico personale decise di recarsi al San Raffaele per accertamenti a bordo del suo elicottero.