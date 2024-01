Beatrice Venezi sull'imitazione di Virginia Raffaele che avrebbe irritato il ministro Sangiuliano: la risposta

A chiudere la polemica sull’imitazione di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaeli nel programma ‘Colpo di Luna’ su Rai 1, è arrivata la risposta della protagonista inconsapevole della querelle. Secondo le indiscrezioni riportate da Repubblica, infatti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non avrebbe gradito lo sketch e avrebbe fatto presente la sua irritazione ai vertici della Rai. Una retroscena smentito con una nota da Viale Mazzini, ma a spegnere la bufera è arrivato infine il post pubblicato dalla direttrice d’orchestra sul suo profilo ‘X’, che però non manca di lanciare una frecciata alla stampa.

La risposta

“L’imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a VirginiaRaffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione!” ha scritto Beatrice Venezi sulla sua bacheca.

La direttrice d’orchestra ha poi anche risposto ai commenti sotto al post. “Sig.ra Venezi quello che fa la Raffaele e Arte quello che fa lei (oltre la musica) è politica, in questo senso lei avrà sempre torto”, ha scritto un utente, al quale Venezi ha replicato: “Ah sì? Faccio politica ? Non lo sapevo!“.

E a chi con sarcasmo le ha fatto notare che il commento sarebbe arrivato “alla buon’ora”, Venezi ha ribattuto a tono: “In effetti è un peccato che fossi troppo presa dal mio lavoro da fare qui a Palermo, tra prove e concerti, e non abbia avuto abbastanza tempo per commentare questioni di rilevanza nazionale come questa”.

La polemica

La polemica è nata dall’imitazione di Beatrice Venezi da parte di Virginia Raffaeli sul nuovo programma della comica e attrice su Rai 1, ‘Colpo di Luna’.

“Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato dell’avvantaggiata, siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella, siccome sono una professionista seria mi hanno dato dell’antipatica. A tutte queste orrende calunnie io rispondo ‘antipatica no’”: sarebbe stata questa la battuta di Raffaele nei panni della direttrice d’orchestra che avrebbe fatto infuriare il ministro Sangiuliano.

Da quanto ricostruito da Repubblica, il ministro della Cultura avrebbe chiesto un intervento da parte del vicedirettore dell’intrattenimento Prime time di Rai 1, Giovanni Anversa.

La smentita dalle fonti Rai

Da fonti di Viale Mazzini è poi arrivata la smentita della Rai, secondo la quale non ci sarebbe stata nessuna pressione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano contro Virginia Raffaele, per la sua imitazione della direttrice Beatrice Venezi a Colpo di luna.