Bayesian, il mistero della foto prima del naufragio: un documentario inglese alimenta i dubbi

Due foto che smentirebbero l’ipotesi dell’errore umano. Sono ancora tanti i dubbi intorno al naufragio del Bayesian, lo yatch che lo scorso 19 agosto è affondato al largo di Porticello (Sicilia) provocando la morte di 7 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch e la figlia 18enne. Ora, dei nuovi scatti risalenti a pochi minuti prima che l’imbarcazione affondasse indicherebbero che i portelloni erano chiusi.

Le nuove foto del Bayesian

A sollevare nuovi interrogativi è un documentario che verrà trasmesso nella serata di giovedì 3 ottobre sulla rete televisiva britannica ITV.

Le immagini, una delle quali già pubblicata dal Daily Mail, furono – secondo quanto anticipato dall’emittente inglese – scattate un quarto d’ora prima della tragedia da alcune persone a bordo di uno yacht ancorato in prossimità del Bayesian.

Fonte foto: ANSA Il Bayesian

La nave in questione era il “Sir Robert Baden Powell“.

Il capitano di quella nave, l’olandese Karsten Borner (che partecipò al salvataggio dei 15 superstiti dell’incidente) ha consegnato le fotografie al giornale tedesco Der Spiegel e ha rilasciato alcune dichiarazioni, in cui si diceva sorpreso e deluso dalle parole di Giovanni Costantino, presidente dell’Italian Sea Group, e di Perini Navi, il costruttore, secondo cui le cause della tragedia sarebbero da ricercare in un errore umano dell’equipaggio.

La replica del costruttore del Bayesian

Perini Navi ha subito replicato alle anticipazioni.

“Nella prima (foto, ndr) appare il Bayesian vista laterale in un momento che sembra tutt’altro rispetto a una tempesta in corso”, ha fatto sapere il cantiere navale attraverso un comunicato.

“Aggiungiamo – prosegue la nota – che le teste delle persone, in particolare la terza, copre la zona in cui è il portellone, che potrebbe essere aperto o chiuso, ma certamente non visibile dalla foto. La foto può essere stata scattata in qualsiasi momento visto che nel momento della tragedia non risultano essere uscite persone su piccole imbarcazioni”.

E ancora: “Nella seconda in cui appaiono due barche piegate con didascalia ‘il Bayesian nella tempesta’, la foto non è del Bayesian durante la tempesta del 18 agosto in Sicilia. Ha di fianco un motoryacht che non è mai stato segnalato nei pressi del Bayesian il 18 agosto. Sembra piuttosto essere uno screen del video del tornado del 12 agosto 2019 in Westhaven“.

I rilievi nelle acque di Porticello

Lo scorso mercoledì 18 settembre sono iniziati i rilievi nelle acque di Porticello per il recupero del relitto del Bayesian.

Durante le operazioni, La Marina Militare ha recuperato alcune strumentazioni tecniche (tra cui due hard disk di Mike Lynch), sperando di ricostruire gli eventi che hanno portato all’affondamento.