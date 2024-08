Bayesian, il costo dello yacht e quanto bisognerà sborsare per il recupero e i risarcimenti: tutte le cifre

Quella del Bayesian è ancora la storia del suo costo, sia quando ancora dominava il mare, sia in riferimento al prezzo da pagare per riportarlo in superficie e smaltirne il relitto. Il magnate Mike Lynch pensò in grande sin dall’inizio, ma ora è tempo di fare i conti con una tragedia. I “conti”, nel nostro caso, sono quelli che si dovranno affrontare per mettere la parola “fine” sulla tragedia di Porticello.

Secondo il salvage master Nick Sloane, già a capo delle operazioni di recupero della Concordia, la spesa per il recupero del relitto del Bayesian si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro. Il valore dello yacht si aggirava intorno ai 30 milioni di euro – il doppio dei fondi necessari per il recupero – o almeno questo era il prezzo con cui Mike Lynch aveva pensato di vendere il Bayesian quando era indagato per frode.

Per poter restare in mare, lo yacht extralusso era coperto da una polizza “corpo e macchina” – equivalente alla nostra “casco” – di 2 miliardi. Ora, secondo i tabloid internazionali, le compagnie di assicurazione potrebbero dover sborsare 530 milioni di euro.

Disponibile per il noleggio, l’affitto dell’imbarcazione sarebbe arrivato a costare almeno 195 mila euro a settimana.