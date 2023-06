Base Jumper precipita e muore in Val Trementina a Fai della Paganella: si è schiantato lungo un pendio

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuova tragedia in montagna: è avvenuta in Trentino Alto Adige, in Val Trementina. Un base jumper ha perso la vita dopo essere precipitato e per lui non c’è stato nulla da fare. Nei giorni scorsi, altri due escursionisti hanno perso la vita sul Gran Sasso.

Incidente in Trentino: morto un 58enne inglese

Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa in queste ultime ore, attorno alle 11.30 di sabato 3 giugno 2023 è stato lanciato un’allarme a Fai della Paganella, comune di meno di 1.000 abitanti in provincia di Trento e importante località turistica.

Un base jumper, ovvero coloro che praticano lo sport estremo che consiste nel lanciarsi da rilievi naturali e atterrare mediante paracadute o tuta alare, ha chiamato i soccorsi dopo aver visto un altro uomo precipitare nel vuoto.

Fonte foto: Tuttocittà.it In foto: la posizione del comune, a nord della città di Trento

Dopo il lancio, qualcosa deve essere andato storto per la vittima: è stato visto schiantarsi a terra lungo un pendio, 400 metri più a valle della zona di decollo e sul versante verso la Valle dell’Adige, riferisce Adnkronos.

Chi è il base jumper morto in Val Tremantina

Dopo l’allarme lanciato, la centrale di Trentino Emergenza e il coordinatore dell’area operativa Trentino centrale del soccorso alpino e speleologico hanno mandato sul posto un elicottero decollato proprio da Fai della Paganella.

Assieme al soccorso alpino, hanno raggiunto il luogo dello schianto e individuato il base jumper, ma per lui era già troppo tardi. Stando a quanto riportato, si tratterebbe di un 58enne di origini inglesi. La sua salma è stata poi recuperata con il verricello e riportata nel piccolo comune trentino.

Altra tragedia in montagna: 2 morti sul Gran Sasso

Non è la prima notizia di cronaca nera legata ai base jumper: esattamente un anno fa, il 3 giugno 2022, un uomo è morto in circostanze simili sul monte Brento, sempre in Trentino. L’uomo, un americano di 33 anni, si è schiantato contro le rocce dopo una caduta di oltre 200 metri.

Sul tema incidenti in montagna, pochi giorni fa è emersa la notizia di un’altra tragedia, questa volta sul Gran Sasso: due escursionisti sono precipitati sulla parete nord del Corno piccolo e anche per loro i soccorsi sono stati inutili.

A lanciare l’allarme è stato un altro gruppo di escursionisti presenti nella zona. Sempre sul Gran Sasso, un’altra vittima il 7 maggio: uno scialpinista è morto mentre affrontava il canale Bissolati, sulla vetta del Corno Grande ovvero la cima più elevata della formazione appenninica