Barista arrestato per l'omicidio di Eros Di Ronza a Milano, almeno 20 forbiciate: insulti social alla vittima

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’omicidio di Eros Di Ronza ha scosso Milano e spaccato l’opinione pubblica. Il barista, che avrebbe ucciso il 37enne con una ventina di forbiciate, è stato arrestato insieme allo zio. In tanti, sui social, si sono schierati con lui, insultando la vittima sui social.

Arrestato il barista

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il barista che ha ucciso Eros Di Ronza è stato arrestato insieme allo zio.

Sono entrambi accusati di omicidio volontario: uno dei due avrebbe finito il rapinatore con almeno 20 forbiciate, fuori dal bar.

Fonte foto: Tuttocittà.it Viale Giovanni da Cermenate, a Milano, dove è avvenuto l’omicidio

La Procura di Milano, riferisce l’Ansa, inoltrerà venerdì 18 ottobre all’ufficio del giudice per le indagini preliminari (gip) la richiesta di convalida degli arresti e di custodia cautelare in carcere a carico del marito e del nipote della titolare cinese del bar.

Nel frattempo, i due cinesi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio in Questura davanti alla pm Maura Ripamonti.

L’allarme del bar e la dinamica dell’omicidio

A svegliare i titolari del bar sarebbe stato l’allarme del negozio, suonato non appena è stata forzata la serratura della saracinesca.

Secondo la polizia, infatti, sopra l’attività vivono alcuni familiari (due famiglie, secondo Il Corriere della Sera): sarebbe scesi con le forbici.

Eros Di Ronza insultato sui social

Sui profili social di Eros Di Ronza è arrivata una pioggia di commenti, molti dei quali contro la vittima.

Scorrendoli si legge, per esempio: “La prossima volta eviti di rubare e vai a lavorare delinquente… non ci mancherai“.

E ancora: “A vedere il profilo e il tipo di persona, era inevitabile che facevi sta fine prima o poi, ben ti sta…“, oppure “Un delinquente in meno”.

C’è poi chi si schiera palesemente con il barista arrestato: “Io sto con il cinese“.

Non mancano però anche commenti che provano a restituire un po’ di umanità alla vicenda: “Gioire per la morte di un ragazzo è qualcosa di raccapricciante. Si, ha rubato, si avrà avuto problemi con la giustizia, ma è stato ucciso e fino a prova contraria non era armato, stava cercando di scappare. Qui siamo tutti bravi a giudicare, dietro la tastiera! Che tristezza, profonda”.

Nel profilo Facebook, Di Ronza appare spesso con i suoi due bambini.

Di Ronza era stato arrestato l’ultima volta lo scorso settembre per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 3 ottobre, spiega il Corriere, era stato indagato per possesso di armi: aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.