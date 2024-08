Barca si schianta sugli scogli nel Salento, il video del salvataggio dei due velisti con un elicottero

Sono stati attimi di paura per due velisti tedeschi: la loro barca a vela era stata scaraventata sugli scogli a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce, nel Salento. Ciò era dovuto alla tragica conseguenza di una mareggiata incrociata, con vento e corrente marina discordanti.

Come riporta Ansa, la barca di 12 metri è rimasta incastrata sugli scogli e le condizioni meteo avverse, altamente proibitive, hanno impedito che ai soccorritori di intervenire sia per mare che per terra. Per questo motivo l’Aeronautica militare è intervenuta con un elicottero. I due a bordo, una coppia tedesca di 75 e 63 anni, erano bloccati per tutta la notte con le onde alte che colpivano l’imbarcazione prigioniera del mare forza 3.

Fortunatamente l’episodio ha avuto un lieto fine: la coppia sta bene, ma è comprensibilmente provata dall’esperienza. La notizia arriva nei giorni in cui sono ancora vive le ferite della tragedia del Bayesian, il veliero extralusso affondato nel mare di Porticello, Palermo, sul cui naufragio sono in corso le indagini per stabilire eventuali responsabilità.

Il comandante, sopravvissuto al disastro, è indagato per omicidio e naufragio colposi: gli inquirenti stanno cercando di capire se la tragedia si poteva evitare.