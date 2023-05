Barca si ribalta su Lago Maggiore, ipotesi tromba d'aria: 4 morti durante una festa, cos'è successo a bordo

Cosa è successo di preciso a bordo della barca che, attorno alle 19:30 di domenica 28 maggio, si è ribaltata nel Lago Maggiore provocando 4 morti? La tragedia si è consumata nei pressi di Lisanza, una frazione di Sesto Calende, in provincia di Varese. L’imbarcazione, di 16 metri e con 25 persone a bordo, si ipotizza che sia stata spazzata via da una tromba d’aria.

Le indagini della Procura di Busto Arsizio

Il maltempo è senza dubbio una causa oggettiva, ma, come spiega Il Messaggero, c’è più di un sospetto sulla dinamica e su eventuali sbagli di valutazione di chi aveva il comando della nave. La Procura di Busto Arsizio indagherà per capire di preciso cosa sia accaduto e se si sarebbe potuto evitare il dramma.

Il bilancio è tragico: quattro morti. Il corpo senza vita del quarto disperso è stato recuperato dai sommozzatori poco prima delle 8 di lunedì 29 maggio, a 16 metri di profondità e poco distante dal relitto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area in cui si è ribaltata l’imbarcazione

La barca poteva rientrare a riva prima?

Una delle prime ipotesi è che chi aveva il controllo della barca, visto l’incedere del maltempo, avrebbe dovuto portare prima il mezzo e la comitiva a bordo del medesimo sulla terra ferma.

Le due persone che gestivano le operazioni dell’imbarcazione dovranno ora spiegare agli inquirenti se avevano ricevuto notizie sulle condizioni metereologiche avverse oppure se, forse per via dell’insistenza dei passeggeri, hanno continuato il viaggio per non fermare il party.

Sulla barca, al momento del ribaltamento, c’erano 23 tra italiani e stranieri, più i due uomini dell’equipaggio: il mezzo nautico era stato preso a noleggio per festeggiare un compleanno.

L’aiuto dei velisti

A differenza della barca, alcuni velisti presenti in zona, notate le raffiche di vento, sono rientrati in anticipo. E proprio i velisti sono stati i primi a prestare soccorso dopo il capovolgimento del mezzo nel lago, mettendo in sicurezza diverse persone presenti al party.

Il maltempo aveva cominciato ad imperversare intorno alle 17, innescando anche ritardi dei voli all’aeroporto di Malpensa. Quando ha raggiunto la zona del Lago Maggiore, ha colto la barca e chi c’era a bordo alla sprovvista. Dalle prime ricostruzioni il ribaltamento si è verificato in modo repentino.