Barbara Carron morta di tumore a 51 anni, raccontava la malattia sui social: "Michela Murgia aveva ragione"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Barbara Carron, l’imprenditrice di Asolo, ha perso la vita in seguito a una lunga malattia. Giovedì mattina, all’età di 51 anni, è deceduta per cancro. La sua storia è stata raccontata interamente attraverso i social, un’esperienza che Carron aveva deciso di condividere con tutti fino agli ultimi giorni. Come la scrittrice Michela Murgia, anche Barbara Carron è morta di cancro all’età di 51 anni.

È morta l’imprenditrice Barbara Carron

Barbara Carron, nota come “Lady B”, è deceduta giovedì mattina all’età di 51 anni. La malattia, il cancro che raccontava sui social, ha fatto il suo corso. Tra i tanti messaggi di addio, c’è anche quello del Calcio Padova, per il quale aveva ricoperto il ruolo di vice presidente. La società ha espresso il dolore per la perdita di “una persona speciale, amata e rispettata da tutti”.

Barbara ha affrontato la malattia prima e poi il suo ritorno dopo tempo. Nel percorso ha scelto di condividere apertamente le sue emozioni e le sue riflessioni sui social media, offrendo un tono di speranza a chiunque si trovasse ad affrontare una situazione simile.

Sui social: “Michela Murgia aveva ragione”

Nel suo racconto della malattia, Barbara ha citato le parole di Michela Murgia, riconoscendo l’importanza di accettare la propria situazione e di affrontarla con coraggio e dignità. Negli ultimi giorni ha scritto: “Godetevi ogni singola cosa che la vita vi regala: non rimandate mai nulla”.

E ancora: “Gratitudine sempre. Senza prendermela con nessuno se ciò che mi aspetto non arriva. Ma c’è una cosa che arriva sempre, la vostra presenza: puntuale e bellissima”.

Il racconto della malattia sui social

Barbara ha affrontato il suo percorso di cura e poi terapia del dolore, condividendo i dettagli del trattamento e le sue emozioni. Le sue parole hanno toccato molte persone, spesso anche pazienti e ha offerto loro conforto, speranza e una nuova prospettiva sulla vita e sulla malattia.

La sorella oggi ha scritto, attraverso il suo profilo Facebook: “L’universo toglie e restituisce. Credo che la Vita si regga su questo equilibrio: dare e avere. Ho dato un senso a ciò’ che mi era successo ed ho ricevuto tanto amore”.