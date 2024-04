Il nuovo libro di Michela Murgia è "Ricordatemi come vi pare": è il secondo uscito dopo la sua morte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo Dare la vita, uscito per Rizzoli nel gennaio scorso, martedì 30 aprile esce in libreria il secondo libro postumo di Michela Murgia. Pubblicato da Mondadori, si chiama Ricordatemi come vi pare. Il volume è un’autobiografia della scrittrice e intellettuale scomparsa a soli 51 anni nell’agosto 2023, nata da un’intervista con Beppe Cottafavi.

Esce il nuovo libro di Michela Murgia

“Ricordatemi come vi pare” è la risposta che Michela Murgia diede ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in una delle sue ultime interviste. Una frase che è stata scelta per il titolo del nuovo libro della scrittrice, il secondo uscito dopo la sua scomparsa.

Pubblicato da Mondadori, Ricordatemi come vi pare arriva in libreria domani, martedì 30 aprile.

Di cosa parla “Ricordatemi come vi pare”

Il nuovo libro di Michela Murgia viene così presentato dalla casa editrice: “La viva voce dell’intellettuale più lucida e appassionata del nostro tempo torna a visitarci per una formidabile resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede, la letteratura. Ma soprattutto sulle dieci vite che ha vissuto con incantata sfacciataggine, senza paura, ripercorse oralmente nell’unica autobiografia organica possibile per una che ha attraversato il mondo correndo scalza, bruciando luminosamente ogni tappa”.

Ricordatemi come vi pare ripercorre la vita di Michela Murgia che poco prima di morire ha trascorso una settimana a raccontarsi a Beppe Cottafavi, suo editor e amico.

Il libro è arricchito da quattro racconti inediti e da altri testi che l’autrice ha scelto e indicato tra un ricordo e l’altro.

Michela Murgia e il “nuovo fascismo”

“Come siamo arrivati a questo punto così, di colpo? È la domanda a cui ho cercato di dare una risposta in una serie di stories di Instagram, nelle quali ho ripercorso gli ultimi trent’anni di storia italiana per spiegare come si è arrivati a un ‘nuovo fascismo‘”.

Così Michela Murgia in uno stralcio del nuovo libro, Ricordatemi come vi pare, anticipato da Repubblica. In un racconto in cui la sua vita si intreccia con l’analisi politica degli ultimi 30 anni.

”Ministri che parlano di razza – si legge ancora – controllo dei corpi delle donne, diritti tolti alle minoranze, politiche xenofobe, contestanti schedate dalla Digos, epurazioni nel sistema culturale e d’informazione: ecco l’elenco che ho stilato per sintetizzare la cronaca politica da maggio scorso. La questione è che non ci siamo arrivati di colpo. È una deriva che molti avevano già previsto negli scorsi decenni”.