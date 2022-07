Banda degli orologi in azione a Milano: due scippi da migliaia di euro in centro

A Milano nelle ultime settimane è entrata in azione una vera e propria “banda degli orologi“, che punta le vittime e mette a segno degli scippi da migliaia e migliaia di euro. Gli ultimi registrati sono avvenuti in centro, con due uomini che sono stati derubati dei preziosi al polso nel giro di pochi minuti l’uno dall’altro.

La banda degli orologi in azione

Secondo quanto riferito da Ansa, i furti di orologi a Milano sono sempre più frequenti negli ultimi mesi e i malviventi in azione riescono sempre a mettere a segno dei colpi da migliaia e migliaia di euro.

Non si sa se i furti siano o meno collegati tra di loro, fatto sta che nella giornata di venerdì 1 luglio due sono stati gli uomini a subire degli scippi di due orologi di lusso che valgono tanti soldi.

Furto da 700mila euro

Il primo furto, secondo quanto rilevato, è avvenuto nel primo pomeriggio in corso Venezia. La vittima è un 58enne italiano, che si è visto strappare dal polso un Richard Mille dal valore di circa 700mila euro, come denunciato agli agenti della Polizia che sono accorsi sul posto dopo la segnalazione.

Poco dopo, in una zona vicina del centro meneghino, uno statunitense 62enne ha denunciato un altro furto. L’uomo, che ha chiamato dalla zona tra via Marina e via Palestro, ha infatti denunciato il furto di un Rolex del valore di circa 40mila euro.

Come detto, non si sa se i furti siano collegati. Le forze dell’ordine indagheranno grazie all’aiuto delle telecamere di sorveglianza della zona per assicurare alla giustizia i malviventi che hanno messo a segno i colpi.

Il precedente di Leclerc

E a proposito di orologi rubati, ma soprattutto di Richard Mille non può non tornare in mente l’incredibile furto subito da Charles Leclerc a Viareggio ad aprile. Il pilota Ferrari, nella serata di lunedì 18 aprile, era stato avvicinato da alcuni fan e poi ha subito il furto.

Il suo orologio, un Richard Mille Rm 67-02, aveva un valore ben più alto rispetto a quello rubato a Milano: si parla di una quotazione di circa 2 milioni di euro.