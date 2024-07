Bambino morto nel pozzo a Palazzolo Acreide vicino Siracusa, i risultati sull'autopsia: la causa del decesso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La tragedia del pozzo a Palazzolo Acreide non è ancora conclusa, ma con i risultati dell’autopsia si accede una luce sulle dinamiche ancora poco chiare dei fatti. Secondo quanto è emerso, il bambino di 10 anni caduto nel pozzo artesiano, è morto per annegamento. Confermata quindi la testimonianza che aveva riferito di come il bambino, dopo essere caduto, era riuscito a chiedere aiuto. Gli inquirenti non avevano voluto subito confermare il racconto e anzi ipotizzavano una morte sul colpo. Proseguono le indagini per decretare le responsabilità.

I risultati dell’autopsia sul bambino di 10 anni

Necessaria la conferma della causa della morte del bambino di 10 anni caduto nel pozzo a Palazzolo Acreide. Dalle cause della morte, gli agenti possono ricostruire le dinamiche e le assenze che hanno portato alla tragedia.

La risposta dell’autopsia è annegamento. Vincenzo Lantieri aveva i polmoni pieni di acqua, non ci sono invece altre lesioni sul corpo. Confermata quindi la testimonianza di una delle persone sul luogo dell’incidente, che aveva detto di aver sentito il bambino chiedere aiuto.

Fonte foto: ANSA/Vigili del Fuoco Bambino morto nel pozzo a Palazzolo Acreide (Siracusa): cosa dice l’autopsia

Viene invece meno l’ipotesi della morte sul colpo, al contrario dopo la caduta di 15 metri il piccolo non aveva perso conoscenza.

Le indagini

Proseguono nel frattempo le indagini sull’evento: 9 le persone indagate. L’accusa è di omicidio colposo. I nomi sono diversi, dal titolare della fattoria didattica Daniele Giardina, a 8 su 11 degli educatori che accompagnavano il gruppo di bambini

Tra gli indagati anche l’educatrice che aveva cercato di salvare Vincenzo, Carmela Caligiore. La donna si era precipitata al pozzo, iniziando a scendere i primi gradini di mattoni.

Anche i bambini del gruppo sono stati ascoltati, alla presenza di una psicologo. Il loro racconto è stato inserito nella cronologia degli eventi. Da questo emerge che il bambino di 10 anni sia saltato sulla copertura in lamiera del pozzo e che il peso abbia poi rotto il lucchetto, causando la drammatica caduta.

L’aspetto amministrativo

Le indagini si sono concentrate anche sull’aspetto amministrativo del campo scuola organizzato dall’Anffas, di cui lo stesso Daniele Giardina (proprietario del campo dove era presente il pozzo) è il presidente regionale.

Finiti sotto controllo anche i conti della onlus, che promuove le proprie iniziative anche grazie a finanziamenti da fondi pubblici, come quella della gita nel campo dove era presente il fatale pozzo.