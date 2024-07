Bambino 12enne mangia pizza ad Anagni e muore col malore al ritorno dalla pizzeria: l'ospedale l'aveva dimesso

È morto a soli 12 anni Leonardo Manicuti: una pizza consumata dal bambino in un locale insieme ai genitori ad Anagni (Frosinone), poi un malore e la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Secondo le prime indiscrezioni, i medici lo avrebbero dimesso senza destare preoccupazioni, ma durante la notte il 12enne si è accasciato nel bagno. Poi la morte. Ora la Procura della Repubblica di Frosinone ha disposto un esame del medico legale per stabilire le cause del decesso.

Bambino muore dopo aver mangiato una pizza

La tragedia si è consumata nella notte di lunedì 1° luglio ad Anagni, in località Tufano, dove il bambino abitava insieme alla famiglia. Come ricostruisce ‘Ansa’, la sera prima Leonardo Manicuti, 12 anni, era andato in pizzeria con i genitori.

Il piccolo si è sentito male dopo aver mangiato la pizza, e il padre e la madre lo avevano accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. I sanitari lo hanno visitato e hanno riscontrato che non vi fossero condizioni preoccupanti. Successivamente Leonardo ha vomitato e si è sentito meglio, dunque dopo gli esami di rito è stato dimesso.

Rientrato a casa, il 12enne si è messo a dormire con la madre al suo fianco per sorvegliarlo. Intorno alle 3 del mattino, Leonardo si è alzato per andare in bagno, dove poi è svenuto. La mamma ha telefonato al medico di base e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Gli operatori hanno tentato disperatamente di rianimare il piccolo, ma non c’era più niente da fare.

Leonardo frequentava la scuola media in uno degli istituti di Anagni ed era figlio unico.

Le indagini sulle cause del malore

Come riporta ‘Ansa’ e come conferma ‘Corriere della sera’, dopo la morte di Leonardo i carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura della Repubblica di Frosinone, che ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo.

Secondo le prime indiscrezioni, non si escluderebbe la presenza di un problema cardiaco congenito mai emerso dagli esami cui Leonardo era stato sottoposto quando era in vita.

Le parole del sindaco di Anagni

‘Corriere della sera’ riporta una nota del sindaco di Anagni, Daniele Natalia, in cui viene fatta chiarezza sulla relazione tra la morte di Leonardo Manicuti e il consumo del pasto in pizzeria.

Il primo cittadino della città dei papi, scrive:

È una tragedia che colpisce una famiglia molto amata in città. Di certo la scomparsa di Leonardo non va messa in relazione alla pizza consumata in un locale del posto.

