Avvocato Natale Morrone accoltellato a Corigliano-Rossano nel suo studio, grave dopo l'aggressione del cliente

Grave episodio di violenza a Corigliano-Rossano, dove l’avvocato Natale Morrone, 53 anni, è stato accoltellato nel suo studio legale. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un appuntamento con un cliente, poi fuggito. Il professionista è stato soccorso dal 118 e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Avvocato accoltellato a Corigliano-Rossano

Come riporta Ansa, il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 marzo in uno studio legale situato in via Nazionale, a Corigliano-Rossano. Secondo le prime informazioni, Morrone avrebbe ricevuto un cliente con cui aveva concordato un appuntamento.

L’incontro, però, è degenerato in un attacco violento: l’uomo avrebbe estratto un coltello e colpito più volte l’avvocato all’addome.

L’avvocato Natale Morrone è stato accoltellato a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza

Le urla e il trambusto hanno allertato i presenti, che hanno chiamato i soccorritori e le forze dell’ordine. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha stabilizzato il ferito prima di richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Chi è Natale Morrone

Natale Morrone è un avvocato con esperienza sia in diritto civile che penale. È un professionista stimato nella zona di Corigliano-Rossano e in passato ha avuto anche esperienze politiche, ricoprendo incarichi nell’Udc Giovani.

L’aggressione ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che negli ultimi anni ha assistito a una serie di episodi di violenza che hanno turbato la sicurezza del territorio.

L’aggressore è in fuga

Sul luogo dell’attacco sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e individuare il movente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma quella più accreditata è che l’aggressore fosse un cliente insoddisfatto o in contrasto con l’avvocato.

Secondo fonti investigative, l’identità del sospettato sarebbe già nota, e le forze dell’ordine sarebbero sulle sue tracce. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire il percorso di fuga dell’uomo.

Il precedente

L’accoltellamento di Natale Morrone arriva a meno di due settimane da un altro grave episodio di violenza a Corigliano-Rossano. Il 22 febbraio, il 22enne Sibaa Mohamed è stato ucciso a coltellate all’addome in via Carducci, poco distante da via Nazionale.

Dopo giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno fermato un 30enne, ritenuto il presunto responsabile del delitto. L’uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri, che stanno ora ricostruendo il movente dell’omicidio

Articolo in aggiornamento…