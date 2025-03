Avvocato Natale Morrone accoltellato dal cliente in studio, il racconto dall'ospedale: "Persona disturbata"

Parla dal letto d’ospedale l’avvocato Natale Morrone, accoltellato da un cliente a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Il professionista è stato ferito gravemente, ma è ora fuori pericolo. Nel suo video-messaggio, Morrone ha definito il suo assalitore una persona “disturbata” e ha chiesto maggiore attenzione alle crescenti aggressioni ad avvocati e ad altre categorie professionali.

Avvocato accoltellato in studio

Subito dopo l’aggressione avvenuta nella serata di martedì 4 marzo, mentre gli investigatori stavano svolgendo i loro rilievi, l’uomo è andato a costituirsi. Il movente sarebbe l’insoddisfazione per l’esito di una causa.

Il 57enne autore del gesto è ora accusato di tentato omicidio. QuiCosenza scrive che l’uomo avrebbe precedenti penali per reati non gravi. Al momento si trova in custodia cautelare in carcere a Cosenza in attesa dell’udienza di convalida.

La violenza è avvenuta nello studio di via Nazionale a Corigliano-Rossano, comune di quasi 75.000 abitanti in provincia di Cosenza in Calabria

Aggredito con un coltello da sub

“Ieri pomeriggio ho avuto un incontro con un mio assistito, già programmato affinché egli ritirasse la documentazione relativa ad una causa”, ha raccontato all’Ansa il 53enne Morrone.

“Una volta preparata la documentazione, lui ha estratto un coltello da sub, non molto lungo, ma decisamente atto ad aggredire, e mi ha colpito una volta sola con un fendente al torace sinistro, dopodiché è andato via”.

“Una persona, credo, abbastanza disturbata“, ha commentato l’avvocato Morrone. “Però – ha aggiunto – come purtroppo sta accadendo, e come tutti possono vedere, la nostra categoria così come anche altre categorie professionali sono soggette a questo tipo di aggressioni, sempre più cruente e pericolose”.

“Molti colleghi qui in Calabria hanno subito questo tipo di aggressione – ha denunciato l’avvocato – il che dovrebbe destare molta attenzione nei media perché frutto di una società sempre più aggressiva“.

La condanna dell’Ordine degli avvocati

Molti i messaggi di condanna dei fatti e di solidarietà a Natale Morrone. Uno, in particolare, è arrivato dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza, con il presidente Claudio De Luca che parla di “un gesto inaccettabile, frutto di uno svilimento dei valori che dovrebbero essere alla base della civile convivenza”.