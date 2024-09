Autostrade per l'Italia chiude alcuni tratti tra Emilia-Romagna e Marche a causa di maltempo e allagamenti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Autostrade per l’Italia ha chiuso alcuni tratti tra Emilia-Romagna e Marche a causa del maltempo e degli allagamenti che hanno colpito le regioni nelle ultime 24 ore. Queste le indicazioni da seguire se siete in viaggio in queste zone.

Autostrade per l’Italia chiude alcuni tratti tra Emilia-Romagna e Marche: ecco quali sono

L’ondata di maltempo ha colpito l’Italia centro-settentrionale con piogge abbondanti nelle Marche e in Emilia-Romagna. Si segnalano problemi per i corsi d’acqua e per la circolazione.

A causa di questi, sono state disposte – alle 7:40 circa – temporanee chiusure sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Loreto e Ancona nord in direzione Bologna e della stazione di Ancona sud in uscita per entrambe le provenienze e in entrata verso Pescara. A chi da Bari/Pescara è diretto verso Bologna, si consiglia di percorrere la A25 Torano-Pescara e la A24 Roma-Teramo per poi proseguire sulla A1 Milano-Napoli in direzione nord. Sulla D14 Diramazione di Ravenna, sono stati chiusi gli svincoli di Cotignola e Lugo in uscita da entrambe le provenienze Ravenna/Bologna, chiusa anche l’entrata di Cesena sulla A14 Bologna-Taranto a causa di uno smottamento.

I luoghi colpiti dal maltempo

Maltempo e allagamenti: tutte le info sulla circolazione tra Emilia-Romagna e Marche

Tutte le chiusure sono sul sito ufficiale di autostrade.it nella sezione news. Per quanti si mettono in strada in queste ore, il consiglio è di consultare queste pagine per evitare spiacevoli sorprese.

L’entrata a Cesena sulla A14, diramazione per Ravenna, è chiusa al traffico fino alle 09:00 del 21/09/2024 verso Bologna per uno smottamento e l’entrata consigliata è quella di Cesena Nord. L’ingresso di Cesena in direzione Bologna sarà aperto dalle 9 alle 19 per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, compresi gli autobus. Dalle ore 19 e fino alle ore 9 del giorno successivo, venerdì 20 settembre, l’ingresso in direzione Bologna tornerà a essere chiuso per tutti i veicoli.

Le uscite di Lugo e Cotignola sono chiuse al traffico per allagamenti rispettivamente al km 10, in entrambe le direzioni, e al km 9,8 in entrambe le direzioni.

Emilia-Romagna in ginocchio: cos’è successo

Si tratta della terza alluvione che colpisce l’Emilia-Romagna in poco più di un anno. I danni sono ingenti: dai fiumi esondati alle migliaia di persone evacuate tra Bologna e Ravenna. Grossi problemi alla circolazione, non solo per le autostrade, ma anche per i treni.

Il maltempo ha colpito tali zone nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre.

La situazione è drammatica non solo in Emilia-Romagna ma anche nelle Marche, ad Ancona e nelle frazioni vicine. Anche qui si registrano strade allagate, zone isolate per frane, fango e alberi caduti sulla strada.

“Alluvione peggiore di quella del 2023”: le parole allarmanti del sindaco

Come detto, si tratta della terza alluvione in Emilia-Romagna in pochi mesi. Faenza e Castel Bolognese (Ravenna) sono tra i comuni finiti sott’acqua dopo l’esondazione dei fiumi Marzeno e Senio. Nella zona di Bologna, invece, a rompere gli argini è stato il Sillaro.

Oltre 1000 persone evacuate, non risultano morti o dispersi.

Secondo Jader Dardi, sindaco di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, si tratta di “una situazione molto complicata e molto grave, di una piena straordinaria superiore all’ondata di maggio 2023 che ha comportato l’allagamento di diverse zone del paese e danneggiato un’area industriale”.