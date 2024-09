Maltempo, alluvioni e allagamenti in Romagna e nel resto d'Italia. La video-gallery

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Ravennate sommerso dall’acqua

In azione due elicotteri Drago dei vigili del fuoco per portare soccorso alla popolazione. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l’elicottero cinque persone…

La spiaggia di Rimini sommersa dall’acqua

Forti piogge hanno colpito la località balneare, trasformando la spiaggia più popolare della Romagna in un enorme acquitrino

Maltempo in Emilia-Romagna, fiume Senio minaccia il Ravennate

A causa del forte maltempo che si è abbattuto sull’Emilia-Romagna il fiume Senio in piena minaccia il Ravennate. Disagi lungo le strade

Maltempo, i vigili del fuoco soccorrono gli emiliani coi gommoni

Allarme rosso in Emilia Romagna per il maltempo che ha causato esondazioni ed evacuazioni dei residenti. Tra le più colpite le province di Ravenna e di Forlì. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500 interventi di soccorso. Situazione più critica nel territorio della provincia di Ravenna

500 interventi e 350 vigili del fuoco al lavoro per l’alluvione causata dal maltempo

Maltempo in Emilia-Romagna, sindaco Faenza: "La piena viaggia verso altri Comuni"

Massimo Isola in un videomessaggio: "Inondate le campagne, in tilt la rete fognaria"

Maltempo, mareggiate a Rimini e sulla Riviera Romagnola

Un bagnino locale: "Questa è solo acqua piovana, mai vista una cosa del genere"

Piove nel tribunale di Rimini

Le forti piogge che si stanno abbattendo i sulla Romagna stanno creando disagi anche nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle precipitazioni. A Rimini sono state una cinquantina le chiamate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini per scantinati allagati: quattro, a quanto appreso, le squadre all’opera per evadere le richieste. Interventi, poi, si sono registrati per rami pericolanti mentre risulta allagato il sottopasso di Via Firenze ed e’ piovuto anche all’interno del Tribunale

