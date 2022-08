Automobile impazzita piomba su un gruppo di ragazzi a Padova: 7 finiscono in ospedale, indagini in corso

Un’automobile impazzita ha travolto un gruppo di ragazzi a bordo strada a Mestrino, in provincia di Padova. Nello schianto sono rimasti feriti sette ragazzi, trasferiti all’ospedale di Abano.

La dinamica

Come riferito dal Corriere del Veneto, i ragazzi si sarebbero fermati lungo la ciclabile di via Martignon, a Lissaro, per aiutare un loro amico rimasto in panne con lo scooter.

A un certo punto sarebbe sbucata l’automobile impazzita, che ha travolto tutti e sette i ragazzi.

La dinamica è in corso di accertamento. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto in modo autonomo, per cause tuttavia ancora al vaglio della polizia locale del consorzio di Padova Ovest.

L’intervento dei sanitari

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno poi trasportato tre dei giovani al pronto soccorso di Padova e i rimanenti quattro all’ospedale di Abano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’urto dell’automobile con le biciclette e con il motorino avrebbe in parte frenato l’automobile e attutito l’impatto, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente

Non si esclude un possibile malore

Al momento non si esclude che il conducente possa aver accusato un malore, come non sono escluse, per ora, altre ipotesi al vaglio degli inquirenti.

“Poco dopo aver ricevuto la notizia, mi sono precipitato sul posto” ha spiegato il sindaco di Mestrino, Marco Agostini. “La cosa più importante è che non ci siano state vittime e che tutti i nostri ragazzi se la siano cavata solo con lesioni ed escoriazioni”. I giovani sarebbero stati quasi tutti dimessi dall’ospedale.

La dinamica dell’incidente ricorda, per certi aspetti, quella di altri investimenti di cui si è molto parlato nelle ultime settimane. Il 21 agosto scorso, a Pordenone, un’automobile guidata da una militare statunitense ha travolto e ucciso un ragazzo di 15 anni, Giovanni Zanier.

A Caltanissetta, lo scorso 21 agosto, un ex assessore comunale, Giuseppe Cimino, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava nel capoluogo nisseno