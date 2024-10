Autobus si scontra con camion di mais e cade in un burrone in Messico, sono almeno 19 le vittime: un arresto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente stradale è avvenuto nelle prime ore di sabato nello stato centrale messicano di Zacatecas, causando la morte di almeno 24 persone. L’autobus, diretto a Ciudad Juarez, è uscito di strada precipitando in un burrone dopo essersi scontrato con un autoarticolato che trasportava mais. Le autorità locali e i soccorritori stanno ancora lavorando per completare le operazioni di recupero, mentre un’indagine è stata avviata per chiarire le responsabilità.

Incidente in Messico

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada federale 45, vicino alla caseta di Osiris-Aguascalientes, nel comune di Guadalupe, quando un autoarticolato che trasportava mais ha perso il controllo di uno dei rimorchi, che si è staccato, finendo per scontrarsi con l’autobus.

L’impatto ha causato l’uscita di strada del veicolo passeggeri, che ha quindi terminato la sua corsa in un burrone di oltre 10 metri. Secondo il segretario generale del governo statale, Rodrigo Reyes Mugüerza, e il coordinatore della Guardia Nacional, Juan Manríquez, l’autobus proveniva da Nayarit e stava trasportando diverse persone in direzione di Ciudad Juarez, al confine con gli Stati Uniti.

Bilancio vittime

Il bilancio delle vittime è tragico: l’ufficio del procuratore generale di Zacatecas ha confermato almeno 24 morti, mentre 5 persone sono state ricoverate in condizioni gravi presso l’ospedale IMSS locale.

Le autorità sanitarie e i soccorritori stanno ancora lavorando per recuperare i corpi, tra cui alcuni caduti nel burrone. Protezione civile e le forze di sicurezza, compreso personale militare, hanno risposto all’emergenza e sono impegnati nelle operazioni di recupero e identificazione delle vittime.

Il traffico è stato temporaneamente interrotto e poi riaperto parzialmente. Al momento non risultano turisti stranieri o migranti tra le vittime.

Indagini: un arresto

La tragedia, come quella del treno deragliato in Norvegia, ha innescato immediatamente un’indagine per accertare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. L’ufficio del procuratore di Zacatecas ha riferito che è stata emessa un’ordinanza di arresto per l’autista del trattore con rimorchio, che potrebbe essere chiamato a rispondere per la perdita del carico e l’incidente risultante.

Il governo statale ha promesso aggiornamenti sullo stato delle persone ricoverate e ha messo a disposizione un numero telefonico per le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, attraverso la Commissione di protezione delle vittime.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per risalire alla causa dell’incidente e garantire supporto a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie.