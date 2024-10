Treno passeggeri deraglia in Norvegia, morti e feriti nell'incidente: la dinamica, a bordo in 70

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un treno noto come Arctic Circle Express è deragliato giovedì 24 ottobre lungo la costa settentrionale della Norvegia, provocando morti e feriti. Il convoglio, con circa 70 passeggeri a bordo, viaggiava verso la città di Bodo. La polizia ha confermato la morte di almeno una persona e il ferimento di altre 5. In corso le indagini per confermare la causa esatta, con l’ipotesi che l’incidente possa essere dovuto alla caduta di alcuni massi sui binari.

Morti e feriti in Norvegia: treno deragliato a Bodo

Secondo quanto riportato dalla polizia, diverse persone hanno subito danni a seguito del deragliamento del treno avvenuto nel pomeriggio a Finneidfjord, nella regione del Nordland.

Kenneth Lauritsen, portavoce delle forze dell’ordine, ha confermato al giornale Dagbladet che nel deragliamento del treno nel nord della Norvegia ha perso la vita una persona, mentre altre cinque o sei hanno riportato ferite.

Il treno deragliato in Norvegia

L’operatore ferroviario SJ ha chiarito che erano stati emessi 90 biglietti per il viaggio, ma non è stato possibile verificare immediatamente il numero esatto dei passeggeri a bordo.

La causa dell’incidente del treno

Le indagini preliminari suggeriscono che l’incidente sia stato probabilmente provocato dalla caduta di massi sui binari. L’ipotesi sarebbe confermata anche da un viaggiatore, Ingvart Strand Mølster, il quale ha riferito a NRK che “una roccia ha colpito il treno”.

Bent Are Eilertsen, portavoce della polizia, ha dichiarato all’emittente norvegese TV 2: “Crediamo che tutti i passeggeri siano stati evacuati, ma stiamo controllando il treno poiché non disponiamo di un elenco dei passeggeri”.

Secondo l’agenzia di stampa norvegese NTB, sebbene i biglietti venduti siano 90, a bordo del treno deragliato ci sarebbero state tra le 50 e le 70 persone, citando il Centro di coordinamento congiunto di soccorso per la Norvegia settentrionale.

L’operatore SJ ha confermato, in una dichiarazione ufficiale, che le condizioni delle persone ferite non sarebbero gravi, in base ai primi riscontri sul posto.

Le immagini del treno deragliato

Il treno era in viaggio sulla tratta che congiunge Trondheim a Bodo. Diversi media norvegesi hanno mostrato le immagini dell’incidente, dalle quali si evince che almeno due vagoni del convoglio siano stati coinvolti nel deragliamento.

“Al momento è troppo presto per dire qualcosa sulle cause che lo hanno provocato” ha spiegato Harry Korlslund, addetto stampa di Bane Nor, l’agenzia governativa norvegese responsabile della proprietà, della manutenzione, del funzionamento e dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale.