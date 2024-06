Travolto il casello di Rosignano Marittimo sull'A12: diversi morti e feriti nell'incidente fra 3 auto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una tragica collisione al casello autostradale di Rosignano Marittimo sull’autostrada A12 ha causato 3 morti e diversi feriti gravi, tra cui un bambino. L’incidente, avvenuto poco dopo le 13 di domenica 2 giugno, ha visto una delle auto travolgere letteralmente il casello. I soccorsi sono arrivati rapidamente con vigili del fuoco, ambulanze e l’elicottero Pegaso. La sezione di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stata chiusa per facilitare le operazioni di soccorso.

Incidente al casello A12 di Rosignano Marittimo: 3 morti, i feriti sono gravissimi

È un bilancio tragico, seppure ancora provvisorio, quello del gravissimo incidente avvenuto in autostrada A12 al casello di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno.

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 13 di domenica 2 giugno e sarebbe stato provocato da una vettura che, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato altre due automobili ferme, una delle quali ha travolto il casello autostradale distruggendolo.

Il gravissimo incidente si è verificato al casello di Rosignano Marittimo, Livorno, in autostrada A12

L’evento ha provocato la morte di 3 persone e diversi feriti gravi. Le vittime sono i due occupanti dell’auto che ha travolto a grande velocità le altre, oltre a un’altra persona che occupava una delle due vetture ferme al casello.

In totale ci sarebbero 5 feriti in modo critico, fra i quali anche un bambino di 6 anni, trasportato in ospedale a Livorno.

I soccorsi nel luogo dell’incidente e l’intervento delle autorità

Diverse le segnalazioni al numero unico di emergenza 112 dopo il maxi incidente, con i vigili del fuoco giunti rapidamente sul posto insieme agli operatori sanitari, presenti con diversi mezzi.

Nello specifico, sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano e della Misericordia di Montenero, entrambe con un medico a bordo e l’infermiere del 118.

Anche l’elicottero Pegaso è stato impiegato per accelerare le operazioni di soccorso e trasferire i feriti presso l’ospedale di Livorno e altre strutture ospedaliere vicine.

Incidente in A12, traffico in tilt

Inevitabili, dopo un incidente di tale portata, le ripercussioni sul traffico, considerando che il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per consentire agli operatori sanitari di prestare soccorso.

A segnalare il provvedimento è stata la società Autostrade, che in una nota ha confermato la chiusura del “tratto tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano in entrambi i sensi di marcia”.

L’incidente avviene a breve distanza da un altro tragico scontro, avvenuto nel Grossetano, fra due motociclisti che hanno perso entrambi la vita.