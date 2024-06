Scontro violentissimo fra due moto a Scansano vicino Grosseto: 2 morti, hanno 18 e 38 anni. Vani i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Drammatico incidente stradale nella mattina di domenica 2 giugno a Scansano, in provincia di Grosseto, dove due uomini sono morti dopo lo scontro fra le loro moto. Sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori del 118 è stato vano: non è stato possibile far nulla per le vittime se non constatarne il decesso. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, per la gestione del traffico veicolare ed effettuare i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica.

Incidente fra moto a Scansano: 2 morti

Il tragico incidente si è verificato nel territorio del Comune di Scansano, sulla strada provinciale 159, nota anche come strada Scansanese, a metà fra i centri di Preselle e Pancole.

Intorno alle 9,30 di domenica l’urto fra le due moto, che procedevano in direzioni opposte e, in base a quella che è stata la prima ricostruzione dello scontro, si sarebbero scontrate in modo frontale.

L'incidente è avvenuto nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Entrambi i conducenti sono morti in seguito all’impatto nel Grossetano. Si tratta di un uomo di 38 anni e un ragazzo di soli 18 anni.

Il 118 è intervenuto con un’ambulanza India da Scansano e l’elisoccorso Pegaso 2. I soccorsi sono stati pressoché immediati, ma purtroppo gli operatori sanitari hanno potuto fare ben poco per le due persone coinvolte, che sono probabilmente morte sul colpo.

Nel luogo dell’incidente, forze dell’ordine e vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della strada e dei rilievi di rito, al fine di accertare la dinamica del sinistro.

Gli incidenti stradali in Toscana

L’incidente a Scansano si va a sommare ad altri gravi sinistri avvenuti nella regione in questa settimana, e si inserisce nella significativa tendenza che da qualche anno contraddistingue la Toscana.

Nel 2022 si contavano, infatti, più di 15mila incidenti stradali con una crescita dell’11,1% rispetto all’anno precedente, con la Toscana al quarto posto in Italia.

A livello provinciale, Grosseto segnava un tasso di 371,1 incidenti ogni 100mila residenti, posizionandosi in una situazione intermedia rispetto alle altre province toscane.

La provincia con il più alto numero di incidenti era Firenze, sia in termini assoluti (5.044 incidenti) che relativi (510,4 incidenti ogni 100mila residenti), seguita da Livorno (503,4), Massa Carrara (473,9) e Lucca (417,6).