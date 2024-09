Auto si schianta sulla Pontina a Roma, ma alla guida non c'è nessuno: indagini sull'incidente misterioso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un misterioso incidente stradale si è verificato sulla via Pontina, nei pressi di Roma, con un’auto che ha sfondato il guardrail finendo nella carreggiata opposta, per poi essere trovata senza conducente. Il sinistro è avvenuto nella notte di lunedì 9 settembre: all’arrivo della Polizia Locale, la vettura infatti era vuota. Mentre le operazioni per il ripristino della barriera sono state svolte nel corso della giornata, sono partite le indagini per risalire al responsabile.

Incidente sulla via Pontina a Roma: auto travolte guardrail

L’incidente è avvenuto sulla via Pontina all’altezza di Spinaceto, alle porte di Roma. Un’Alfa Romeo Stelvio si è letteralmente schiantata contro il guardrail intorno alle 4 del mattino, finendo nella corsia opposta.

Le cause dell’incidente restano ancora da determinare. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né altri veicoli coinvolti.



L’incidente è avvenuto nella notte in via Pontina, all’altezza di Spinaceto, a sud di Roma

Nell’auto sulla Pontina non c’era nessuno

Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenuti per effettuare i rilievi, mentre i tecnici dell’Anas hanno provveduto a ridurre la carreggiata e garantire la messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

L’aspetto singolare dell’incidente è che l’auto è stata trovata vuota al momento dell’intervento da parte degli agenti. Le autorità stanno ancora indagando per identificare chi fosse alla guida al momento del sinistro.

Il personale Anas ha delimitato l’area e ridotto il traffico nella zona coinvolta, lavorando per ripristinare la viabilità e rimuovere il veicolo danneggiato.

Le indagini sull’incidente

Resta ancora da chiarire perché chi si trovava alla guida abbia abbandonato il veicolo, facendo perdere le sue tracce. La Polizia Locale sta esaminando il mezzo per identificare il proprietario e capire se fosse davvero lui al volante o qualcun altro.

Si stanno cercando inoltre testimoni dell’incidente o eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire meglio l’accaduto.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con forti rallentamenti in entrambe le direzioni e traffico deviato su un’unica corsia. Soprattutto nelle prime ore del mattino di lunedì, sono stati segnalati incolonnamenti per oltre 7 km in direzione della Capitale.

La via Pontina è considerata una delle strade più pericolose della provincia di Roma, territorio nel quale sono stati sommati quasi 12mila incidenti stradali nel 2023, con 188 morti di cui 126 nella sola Capitale.