Voragine al Quadraro a Roma in via Sestio Menas, due auto inghiottite da un buco largo e profondo 10 metri

Voragine a Roma. Una parte della strada nella zona del Quadraro, in via Sestio Menas ha ceduto e una voragine ha inghiottito alcune auto parcheggiate. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco per recuperare le vetture.

La voragine in via Sestio Menas, al Quadraro

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo a Roma, in via Sestio Menas nel quartiere Quadraro, si è aperta una grossa voragine nella strada che ha inghiottito due auto parcheggiate e ha lasciato in bilico una terza vettura.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Roma Today, la dolina sarebbe di circa 10 metri di diametro e altrettanti di profondità e si sarebbe aperta attorno all’1:00 di notte di giovedì 28 marzo.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Roma dove si è aperta la voragine

Le due auto inghiottite dalla voragine apertasi in strada sarebbero una Dacia e una Renault. Si tratta della seconda dolina apertasi a Roma in due giorni. Il 27 marzo infatti era accaduto un fatto simile in un quartiere privato di via Portuense

L’intervento dei vigili del fuoco per recuperare le auto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale con i gruppi Tuscolano e Prenestino, per assicurarsi quali danni fossero stati fatti dalla voragine e se ci fossero feriti.

Fortunatamente quest’ultima circostanza non si è verificata e i vigili del fuoco hanno potuto procedere in sicurezza alle operazioni di recupero delle automobili coinvolte nell’apertura della strada.

Il primo passo è stata la messa in sicurezza dell’auto rimasta in bilico sul ciglio della voragine. I pompieri hanno poi proceduto ad estrarre le due auto che erano state completamente inghiottite dalla strada.

Perché si aprono le voragini a Roma

Il motivo per cui a Roma si aprono queste voragini in mezzo alle strade è principalmente la composizione del suolo della capitale, che siede su materiali di origine vulcanica, quindi molto propensi a creare bolle vuote sotterranee.

Centra però anche l’intervento umano. In particolare le perdite degli acquedotti sotterranei e delle fogne della capitale portano via un strato di materiale sottile che servirebbe a consolidare questi materiali e a renderli meno cedevoli.

Gli unici interventi possibili per prevenire questo tipo di fenomeni sarebbero quindi quelli di miglioramento della rete fognaria e idrica della città. Ad oggi nelle case romane arriva il 27% dell’acqua che parte dalle cisterne degli acquedotti.