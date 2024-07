Auto in fiamme sull'A1 Roma-Napoli a Santa Maria Capua Vetere, incendio segnalato dagli automobilisti

Un incendio è scoppiato sull’autostrada A1 Roma-Napoli, all’altezza di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate da un’auto ferma ai margini della carreggiata, a ridosso della scarpata che fiancheggia la strada. Alcuni viaggiatori, di passaggio in quel momento, hanno allertato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per domare l’incendio.

Incendio sull’autostrada A1 Roma-Napoli

Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di martedì 16 luglio. Come riferiscono alcune testate locali, intorno alle 14 è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco sull’autostrada A1 Roma-Napoli per un incendio divampato nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere, in direzione Napoli.

L’allarme è partito da alcuni viaggiatori che, passando per quel tratto, hanno notato fumo e fuoco uscire da un’automobile ferma ai bordi della carreggiata, a ridosso del pendio che porta nelle campagne circostanti.

Fonte foto: vigili del fuoco Auto in fiamme sull’A1 Roma-Napoli a Santa Maria Capua Vetere

Auto in fiamme sull’A1: l’intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo la richiesta di intervento, una squadra dei vigili del fioco del comando provinciale di Caserta ha raggiunto l’Autostrada del Sole, nei pressi del casello di Santa Maria Capua Vetere dove è scoppiato l’incendio.

Una volta arrivati, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, che si era sviluppato nella parte anteriore dell’auto e si stava propagando anche verso la scarpata adiacente alla carreggiata. Non risultano persone ferite.

Una volta domate le fiamme, i vigili hanno provveduto anche all’installazione di due vasche mobili per potenziare gli interventi contro gli incendi boschivi.

Queste sono state posizionate nei comuni di Castel Morrone e Santa Maria a Vico, garantendo un rifornimento idrico rispettivamente di 8000 e 16000 litri d’acqua ai mezzi aerei in caso di intervento.

Incendio sulla Pontina a Roma

Non solo Caserta, nelle stesse ore anche Roma è stata colpita da un incendio su strada. Le fiamme sono scoppiate da un’auto con impianto Gpl lungo la via Pontina che collega la Capitale a Terracina.

A notare le fiamme è stata una pattuglia della polizia locale che stava viaggiando in direzione Pomezia. Gli agenti si sono subito fermati per prestare soccorso al conducente, un uomo di 57 anni, prima che il suo veicolo potesse esplodere.

Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco e il traffico è stato deviato su Tor De Cenci per permettere le operazioni di spegnimento.