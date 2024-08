Auto fuori strada e ribaltata a Randazzo vicino Catania: Santina Vercoco morta nell'incidente, feriti i figli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non ce l’ha fatta Santina Vercoco, 68 anni, la donna ricoverata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla Statale 284, tra Maletto e Randazzo. Troppo gravi le ferite subite in seguito al ribaltamento dell’auto, finita fuori strada per ragioni ancora da accertare. All’interno del veicolo anche i due figli della 68enne, rimasti feriti e ricoverati a loro volta in un’altra struttura sanitaria.

Incidente nel Catanese, morta Santina Vercoco di 68 anni

Nella serata di giovedì 29 agosto Santina Vercoco era stata trasportata con un elicottero del 118 presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, in gravi condizioni a causa delle gravi lesioni subite.

In base alla ricostruzione del tragico incidente stradale, la donna di 68 anni viaggiava sul sedile posteriore di una Fiat 500 quando, intorno alle 19:30 di giovedì, il veicolo è uscito di strada lungo la Statale 284, tra Maletto e Randazzo, ribaltandosi per ragioni ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 284 fra Randazzo e Maletto, nel Catanese

A bordo dell’auto si trovavano anche i suoi due figli, un fratello e una sorella, che hanno riportato fratture e diverse escoriazioni. Entrambi sono stati immediatamente portati al vicino ospedale di Bronte per le cure necessarie.

L’intervento delle autorità

L’incidente ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Randazzo, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 per effettuare i primi soccorsi e gestire la situazione di emergenza.

Le indagini sono ancora in corso per determinare l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità, con il quadro complessivo dell’evento ancora da appurare.

L’incidente nel Ragusano

Solo pochi giorni prima il grave incidente avvenuto nel Ragusano, a Vittoria, con la morte di due giovani di origini tunisine, entrambi poco più che ventenni.

I ragazzi viaggiavano insieme su un monopattino elettrico lungo la strada ex SP17, che collega Vittoria a Scoglitti, quando sono stati investiti da una Peugeot 208 guidata da un 25enne. L’impatto è avvenuto nella serata di sabato 24 agosto, intorno alle 22:30.

Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravissime, e nonostante l’intervento dei soccorsi del 118, che li ha trasportati d’urgenza negli ospedali di Vittoria e Ragusa, entrambi sono deceduti poco dopo.

La Polizia municipale di Vittoria è stata incaricata delle indagini per chiarire le cause dello scontro. Le vittime erano braccianti senza fissa dimora e viaggiavano senza protezioni su una strada poco illuminata.