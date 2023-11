Audio inedito di Alessia Pifferi, il messaggio vocale sulla figlia Diana inviato all'amica

“Magna tutto tutto, questa qui”, queste le parole pronunciate in un messaggio vocale da Alessia Pifferi, un audio inviato ad un’amica prima della morte della piccola Diana. Il documento inedito è stato trasmesso da ‘Mattino Cinque’ la mattina di mercoledì 29 novembre, e si aggiunge ai tanti tasselli che ricostruiscono il tempo immediatamente prima della tragedia.

Tra i suoi contatti, Alessia Pifferi si confidava spesso con un’amica. In un’occasione parlava delle tensioni con il compagno, ma tra i materiali recuperati da ‘Mattino Cinque’ si aggiungono altri aneddoti, come una presunta pigrizia dell’uomo sulle faccende domestiche. “Ho vicino uno che va lì, ‘ah ma non hai fatto quello, ah ma non hai fatto quello’, ma invece di stare a prendere per il ****, alza quel **** dal divano“.

Sullo sfondo, i capricci della piccola Diana. Dopo aver snocciolati altri aneddoti sul compagno, Alessia Pifferi si congedava: “Vabbè dai, adesso vado, devo pulire un attimo il bagno, perché anch’io che vado a ritmi con questa qui. Devo seguirla ché adesso parte in quarta e va giù dalle scale, se non stai attenta. Ne combina, guarda”.

Poi il riferimento a un non meglio specificato prodotto, un nuovo alimento di cui la Diana probabilmente andava ghiotta: “Da ieri ho cominciato a farglielo assaggiare, si è mangiata tanti di quei f*******, e pappa e magna tutto questa qui, altro che balle“.