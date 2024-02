Attori contro i voti alle scuole elementari, da Favino e Zingaretti a Pandolfi e Gerini: firmata una petizione

In arrivo un cambio di rotta per quel che riguarda i voti alle scuole elementari. La modifica imminente ha innescato delle proteste. Anche alcuni attori sul piede di guerra, tramite una petizione che spinge per un “non ritorno al passato”. Il documento è stato firmato, tra gli altri, da Pierfrancesco Favino, Luca Zingaretti, Claudia Pandolfi e Claudia Gerini.

Voti elementari, ministro Valditara: “È una questione di chiarezza”

“Abbiamo deciso di tornare, dal prossimo anno scolastico, a formule comprensibili al posto di quelle astruse introdotte di recente. Come fa un genitore o un bambino a capire che ‘in via di prima acquisizione’ vuol dire insufficiente? È una questione di chiarezza”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a confermare le novità che riguarderanno, dal prossimo anno, le pagelle dei bambini della scuola elementare.

Le modifiche all’attuale sistema di valutazione sono previste da un emendamento al ddl sulla revisione del ‘voto in condotta’ nelle scuole, incardinato nei lavori della Settima commissione del Senato. Nei prossimi giorni il provvedimento, con l’emendamento presentato dal governo, dovrebbe ottenere il via libera per l’iter parlamentare.

Fonte foto: ANSA Il ministro Giuseppe Valditara

Potrà così prendere l’avvio il percorso del disegno di legge che, oltre ad inasprire le norme per valutare la condotta degli allievi, introduce dei cambiamenti rispetto alla riforma varata appena tre anni fa con l’introduzione di giudizi correlati al livello di apprendimento raggiunto dai bambini e adesso ritenuti di non facile comprensione.

“Stiamo valutando se sia utile aggiungere la possibilità di mettere ‘gravemente insufficiente’“, ha aggiunto Valditara.

Voti alle elementari, cosa cambia nel sistema di valutazione

In pratica, l’intenzione è quella di tornare al tradizionale giudizio sintetico con una ‘scala’ di gradazioni: insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. A questi potrebbe aggiungersi ‘gravemente insufficiente’.

Nel 2020, invece, era stata adottata una sperimentazione che ha stabilito l’uso di livelli di apprendimento per i giudizi: avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione. Secondo Valditara tale scala di gradazioni è poco comprensibile.

Inoltre viene previsto che in tutte le scuole medie e superiori si esprimano voti in decimi nel primo e nel secondo quadrimestre (o trimestre e pentamestre, secondo le scelte dei singoli istituti), evitando, come avviene in alcune scuole, che i voti non vengano messi nel primo quadrimestre.

Attori in protesta, petizione firmata da Favino, Zingaretti, Pandolfi e Gerini

Sulla vicenda diversi personaggi di spicco del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo hanno firmato un appello chiamando in causa il Governo e il ministro dell’Istruzione Valditara. Il fine è fermare il “colpo di mano”, ossia il ritorno al passato delle valutazioni.

Tra i firmatari della petizione figurano Silvia Vegetti Finzi, Chiara Saraceno, Luca Zingaretti, Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli.