Attentato in una spiaggia di Mogadiscio in Somalia, numerosi morti e feriti: kamikaze si fa esplodere

Terrore in spiaggia. Almeno 32 persone sono morte in un attentato compiuto su una spiaggia molto frequentata di Mogadiscio, capitale della Somalia. La polizia somala afferma di aver ucciso cinque terroristi dopo che un kamikaze si è fatto esplodere in mezzo ai bagnanti.

Attentato terroristico in una spiaggia di Mogadiscio

L’attacco è stato compiuto nella tarda serata di venerdì 2 agosto 2024 a Lido Beach, una spiaggia molto frequentata di Mogadiscio, in Somalia.

Stando ad un primo bilancio reso noto dalla polizia somala, nell’attentato terroristico sono state uccise almeno 32 persone, i feriti sono una sessantina circa.

Fonte foto: 123RF L’attentato a Mogadiscio, capitale della Somalia

Kamikaze si è fatto esplodere

Secondo le prime informazioni diffuse dall’agenzia di stampa somala Sona, l’attacco è stato compiuto da un gruppo di sei uomini armati.

Prima c’è stata un’esplosione, un kamikaze che si è fatto detonare in mezzo alla folla sulla spiaggia, poi gli altri terroristi hanno aperto il fuoco sui presenti.

Le forze di sicurezza somale, accorse sul posto, hanno soccorso numerose e hanno poi ucciso i terroristi.

L’attacco è stato rivendicato da al-Shabaab, gruppo jihadista legato ad al-Qaeda responsabile di numerosi attacchi in Somalia.

Lido Beach già bersaglio di altri attacchi terroristici

Lido Beach è una delle spiagge più note e frequentate di Mogadiscio e negli anni scorsi è stata teatro di diversi attentati terroristici.

L’ultimo nel giugno 2023, quando alcuni terroristi di al-Shabaab presero d’assalto un hotel sulla spiaggia.

Nell’aprile 2022 un altro attentato, sempre ad opera del gruppo jihadista, un attacco suicida sulla spiaggia che provocò 8 morti.