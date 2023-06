Attacco terroristico in un hotel in Somalia: diverse persone uccise dal commando, almeno una decina di feriti

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

È finito l’assedio all’hotel Pearl Beach di Mogadiscio, nel quale un commando armato appartenente ad al-Shabaab ha fatto irruzione, uccidendo sei civili e tre agenti di sicurezza e ferendo almeno una decina di persone. Oltre ottanta persone sono state salvate dall’assalto.

L’assalto al Pearl Beach

Il plotone armato, appartenente al gruppo jihadista somalo al-Shabaab, ha fatto irruzione nell’hotel Pearl Beach, nella capitale della Somalia, Mogadiscio, nella giornata di venerdì 9 giugno.

Il rinomato hotel, frequentato anche da funzionari governativi, si trova nella zona di Lido Beach, una delle più popolari di Mogadiscio. I ribelli hanno infatti attaccato il governo federale prendendo di mira, in questa occasione come in numerose altre avvenute negli ultimi anni, gli hotel di lusso nei quali vengono ospitati alti funzionari somali e stranieri.

Due terroristi asserragliati nell'hotel Pearl Beach durante l'attacco di venerdì 9 giugno

L’attacco, iniziato poco prima delle ore 20 da un gruppo di sette persone, è stato rivendicato da al-Shabaab, organizzazione terroristica dell’Africa orientale affiliata di Al-Qaeda.

L’assedio nell’hotel

Improvvisamente, gli ospiti dell’hotel hanno udito esplosioni e colpi di arma da fuoco. Decine di persone hanno quindi cercato modi per fuggire dalla struttura o per nascondersi e mettersi al riparo dagli assalitori.

“Non appena la prima esplosione ha scosso l’area, ho visto una donna cadere a terra, morta, dopo essere stata colpita dalle schegge dell’esplosione” ha detto un testimone a un giornalista dell’AFP (Agence France-Presse), l’agenzia di stampa francese.

Gli assalitori hanno però trovato la resistenza prima della sicurezza dell’albergo, e poi della polizia accorsa sul luogo dell’assalto. Le due forze hanno dato vita a un combattimento durato diverse ore e conclusosi solo intorno alle 2 del mattino, con la morte di tutti i membri del commando terrorista.

Le vittime nell’attacco al Pearl Beach

Una volta conclusosi l’attacco terroristico, agenti di polizia e operatori sanitari hanno potuto finalmente pensare alle vittime. In un comunicato, la polizia somala ha detto che “sei civili sono stati martirizzati nell’attacco, altri 10 sono rimasti feriti. Tre coraggiosi membri delle forze di sicurezza sono stati martirizzati”.

Sono 84 invece le persone che sono riuscite a salvarsi e a uscire illese dall’attacco, che ha fatto ripiombare il Paese nella paura dopo i numerosi attentati che hanno ucciso centinaia di persone negli ultimi anni.

L’anno scorso, il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud aveva lanciato una “guerra a tutto campo” contro al-Shabaab, ma l’attacco al Pearl Beach ha sollevato seri interrogativi sulle capacità delle forze di sicurezza, che non sono riuscite a proteggere un distretto amministrativo fortemente sorvegliato.