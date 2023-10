Attentato a Bruxelles, le reazioni della politica: Salvini condivide il video della sparatoria

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sgomento per l’attacco in centro a Bruxelles. La politica italiana e internazionale ha commentato quanto accaduto nella capitale belga, dove un uomo ha sparato su alcuni tifosi svedesi, uccidendone due.

Cosa è successo a Bruxelles

Nella serata di lunedì un uomo ha sparato su alcuni tifosi svedesi, uccidendone almeno 2, a Bruxelles. L’attentatore avrebbe inneggiato ad Allah prima di aprire il fuoco e avrebbe poi rivendicato l’attacco su Facebook.

Secondo quanto detto dal presunto omicida in un video, l’azione terroristica sarebbe legata all’ISIS. Dopo l’attacco è fuggito a bordo di un motorino, diretto verso lo stadio dove si stava giocando Belgio Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei.

Fonte foto: Getty La polizia belga sul luogo della sparatoria

I commenti dei politici italiani

Fin dai primi minuti dopo l’attacco sono arrivati i messaggi di cordoglio della politica italiana. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha dichiarato: “Altre vittime della bestialità dell’estremismo islamico: due morti a Bruxelles, l’assassino ha gridato Allah Akbar ed è in fuga. Dopo il violento attacco a Israele, tutto l’Occidente è sempre più in pericolo.” ha detto il leader della Lega, condividendo un video dell’attacco.

Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso le sue condoglianze, tramite i canali ufficiali di Palazzo Chigi: “Il Presidente GiorgiaMeloni segue con preoccupazione le notizie sull’attentato compiuto a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. L’Italia condanna con decisione ogni forma di violenza, fanatismo e terrorismo, ed esprime il più profondo cordoglio per le vittime e per le loro famiglie“.

Dall’opposizione Carlo Calenda, leader di Azione commenta: “Seguo con sgomento le notizie che arrivano in questi minuti da Bruxelles. Cordoglio per le vittime e solidarietà alle famiglie colpite in nome di un insensato fanatismo religioso”.

Il cordoglio della politica internazionale

Il primo ministro del Belgio Alexander De Croo ha immediatamente espresso il suo dolore per l’attacco: “Le mie più sentite condoglianze ai parenti del vile tentativo di omicidio a Bruxelles Seguo gli sviluppi insieme ai ministri della Giustizia e degli Interni dal centro nazionale di crisi” ha scritto su X.

Anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso il suo cordoglio sui social: “Il mio pensiero va questa sera alle famiglie delle due vittime dell’ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato”.