Attacco israeliano a scuola di Gaza uccide oltre 100 civili, Antonio Tajani: "È assolutamente inaccettabile"

Israele ha lanciato l’ennesimo attacco contro una scuola a Gaza. Il risultato è l’uccisione di oltre 100 civili palestinesi. Secondo quanto riportato dal governo di Israele l’attacco era giustificato dalla presenza di “terroristi”. L’orribile attacco ha però alzato forti critiche, anche in Italia. Ha preso la parola in merito il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha definito quanto accaduto “inaccettabile”.

Attacco a una scuola

Secondo quanto riportato dalla difesa civile di Gaza, l’attacco israeliano alla scuola di al-Tabin ha causato la morte di oltre 100 palestinesi. A decine invece i civili rimasti feriti.

I soccorsi giunti sul posto hanno raccontato la scena, definendo quanto visto come un inferno di corpi fatti a pezzi. L’attacco, per quanto orribile, viene giustificato da Israele con la presunta presenta di “terroristi”.

Foto dalla scuola bombardata di Gaza

Al momento non esistono prove di quanto affermato dal governo di Israele. I giornalisti di Al Jazeera, sul posto, hanno invece confermato che i palestinesi all’interno della scuola erano riuniti per pregare.

Ennesimo attacco “inaccettabile”

Non è il primo e non sarà l’ultimo degli attacchi a una scuola. L’Alto commissariato delle Nazioni Uniti per i diritti umani, quello a al-Tabin è il 21esimo attacco a una scuola dal 4 luglio (sono esclusi dal calcolo tutti gli attacchi a strutture civili, comprese scuole e ospedali da ottobre 2023).

Ognuna di queste era usata come rifugio dal popolo palestinese o, come in questo caso, per momenti di riunione come quelli di preghiera.

Sulla presenza di “terroristi”, come Israele definisce i combattenti della resistenza di Hamas, non ci sono prove e gli stessi armati negano la loro presenza nella zona.

Tajani contro l’attacco

L’ONU ha condannato la crescente frequenza degli attacchi israeliani alle scuole. “Nonostante le dichiarazioni (n.d.r dell’esercito israeliano) secondo cui sono state prese tutte le misure per evitare danni ai civili, i ripetuti attacchi ai rifugi per sfollati nelle aree in cui le popolazioni sono state costrette a trasferirsi, e l’impatto costante e prevedibile sui civili, suggeriscono un fallimento nel rigoroso rispetto degli obblighi richiesti dal diritto internazionale umanitario”, ricorda l’Ente.

Sulla stessa lunghezza d’onda appare il commento di Antonio Tajani (che si era già espresso sulla tensione tra Israele e Iran), ministro degli Esteri italiano, che scrive su X:

È assolutamente inaccettabile il bombardamento di una scuola a Gaza che ha provocato tante vittime innocenti. Chiediamo ad Israele rispetto del diritto umanitario. È per proteggere i civili che chiediamo immediato cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas.

C’è chi però gli fa notare come sia inutile continuare a condannare quanto fatto da Israele senza agire per mettere fine al massacro di civili.