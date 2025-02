Attacco con coltello a Mulhouse in Francia, un morto e due feriti: per Macron è un "attentato terroristico"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 37 anni, già segnalato per radicalizzazione, ha compiuto un attacco con coltello nei pressi del mercato di Mulhouse, in Francia. Il bilancio è un morto e due poliziotti feriti. L’aggressore è stato arrestato. L’attacco è avvenuto durante una manifestazione. La Procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico l’indagine per sospetto di attentato terroristico.

Attacco con coltello a Mulhouse

L’attacco, definito “terroristico” da Emmanuel Macron, è avvenuto poco prima delle 16:00 nei pressi del mercato del canale coperto di Mulhouse, in Francia, durante una manifestazione di sostegno al Congo.

L’aggressore, un 37enne di origine algerina, ha colpito con un coltello una persona e ha ferito gravemente due poliziotti municipali.

Dopo l’attacco, l’area è stata isolata dalle forze dell’ordine e il ministro dell’Interno Bruno Retailleau è atteso sul posto per coordinare le indagini. La Procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico l’inchiesta, confermando l’ipotesi di attentato terroristico.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio dell’attacco è al momento di un morto e due feriti gravi. La persona uccisa è stata colpita al margine alla manifestazione e non sono ancora state rese note informazioni sulla sua identità.

I due poliziotti municipali feriti versano invece in condizioni critiche. Uno ha riportato una grave ferita alla carotide, mentre l’altro ha subito una lesione al torace. Altri tre agenti sono stati feriti in modo più lieve durante l’aggressione.

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso la solidarietà della nazione alla famiglia della vittima e ai poliziotti feriti. La sindaca di Mulhouse, Michèle Lutz, ha descritto l’attacco come un’”orribile tragedia” che ha scosso profondamente la città.

Arrestato 37enne: indagine su terrorismo

L’aggressore è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine. Si tratta di un 37enne di origine algerina, schedato nel Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, un registro di sorveglianza per la radicalizzazione terroristica. Secondo fonti francesi, l’uomo era sotto controllo giudiziario e risultava destinatario di una “obbligazione di lasciare il territorio francese”.

Gli esperti di antiterrorismo hanno assunto il coordinamento delle indagini per “attentato terroristico”. Le autorità stanno quindi analizzando i moventi dell’attacco, privilegiando la pista del terrorismo islamista.

L’indagine è in corso e si attendono ulteriori dettagli su eventuali complici o reti di supporto, anche internazionali dopo il caso di Berlino. Il ministro dell’Interno ha dichiarato che saranno intensificate le misure di sicurezza nella regione per prevenire altri atti simili.