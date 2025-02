Attacco a Berlino vicino al memoriale dell'Olocausto, persone accoltellate e feriti gravi: aggressore in fuga

Paura a Berlino: un uomo armato di coltello avrebbe colpito diversi passanti nell’area tra il Memoriale dell’Olocausto e l’Ambasciata degli Stati Uniti. Diversi feriti dall’attacco, uno dei quali si troverebbe in gravi condizioni. L’aggressore si sarebbe dato alla macchia.

Attacco a Berlino, cos’è successo

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Bild nel pomeriggio di venerdì 21 febbraio un uomo avrebbe ferito numerosi passanti con un coltello per strada, nell’area prossima all’ambasciata degli Stati Uniti e al Memoriale dell’Olocausto.

L’episodio si è consumato nel quartiere Mitte di Berlino. La polizia e i soccorritori sono già sul posto per assistere le persone ferite. Il più grave tra i soggetti colpiti sarebbe un uomo di cui non è ancora nota l’entità delle lesioni subite.

Fonte foto: Getty Paura a Berlino, nel quartiere Mitte: un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti e si è dato alla fuga dopo l’attacco. Una delle persone colpite è in gravi condizioni

Bild ha raccolto una prima dichiarazione da Florian Nath, portavoce della polizia della capitale tedesca. Nath rivela che “l’arma dell’aggressore non è ancora stata trovata”, dunque non si esclude che l’assalitore possa essere fuggito con il coltello ancora impugnato.

Sempre secondo Nath “alcuni testimoni avrebbero visto un uomo scappare“, per questo è caccia aperta al responsabile dell’attacco.

Le prime indiscrezioni della polizia

Stando alle notizie riprese anche da Adnkronos l’attacco sarebbe scollegato e dal Memoriale della Shoah e dall’ambasciata americana, ma per il momento non è dato avere altre informazioni.

Alcune persone sono state soccorse sul posto in stato di choc dopo aver assistito all’attacco. Non è dato conoscere, inoltre, il numero delle persone colpite dall’assalitore armato.

La paura in Germania

Va sottolineato che su quanto accaduto a Berlino venerdì 21 febbraio non vi sono ipotesi, specialmente in termini di terrorismo. Gli organi di stampa tedeschi non hanno ancora informazioni in tal senso.

È tuttavia recente l’ultimo fatto di sangue di massa che il 13 febbraio ha colpito la città di Monaco di Baviera, quando Farhad N., cittadino afgano di 24 anni, si è lanciato contro i passanti a bordo di un’auto ferendo 28 persone. L’uomo è stato arrestato dalla polizia dopo l’attacco.