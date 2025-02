Auto sulla folla a Monaco e ipotesi attentato, chi è Farhad N. in Germania col permesso di tolleranza

24 anni, richiedente asilo e di nazionalità afghana. Sono le prime informazioni su Farhad N., l’uomo che si è lanciato a tutta velocità con un’auto contro la folla a Monaco di Baviera ferendo 28 persone tra cui due bambini, uno dei quali sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Prima dell’attacco avrebbe pubblicato post islamisti.

Chi è Farhad N.

Come detto in apertura, l’autore dell’attacco contro la folla presente alla manifestazione sindacale di Monaco di Baviera risponderebbe al nome di Farhad N., secondo i dati raccolti da Der Spiegel.

Si tratta di un giovane di 24 anni di nazionalità afghana, arrivato in Germania nel 2016 dopo essere sbarcato in Italia, a Reggio Calabria, nello stesso anno.

Nato a Kabul nel 2001, l’Ufficio tedesco per la migrazione e i rifugiati aveva respinto la sua richiesta di asilo ma gli era stato riconosciuto il permesso di tolleranza, un provvedimento che sospende temporaneamente il decreto di espulsione.

Come riporta Corriere della Sera, secondo il ministro degli Interni Joachim Hermann avrebbe avuto dei trascorsi di polizia per furto e spaccio di droga.

I post islamisti prima dell’attacco

Le informazioni in tal senso sono ancora frammentarie e in fase di verifica: secondo Der Spiegel e la stampa italiana – La Stampa e Corriere della sera, prima dell’attacco a Monaco di Baviera Farhad N. avrebbe postato sui social dei post islamisti.

Per il momento non sono arrivate rivendicazioni da parte di gruppi terroristici e le indagini sono ancora in corso. Dopo l’attentato il 24enne è stato arrestato e attualmente si trova in custodia cautelare.

Il terrore a Monaco di Baviera

I fatti risalgono alle 10:30 di giovedì 13 febbraio. Un’auto a folle velocità si è lanciata contro i manifestanti di un corteo che partecipavano a una dimostrazione sindacale dei Ver.di. Il bilancio è di 28 feriti e un morto.

La polizia è riuscita a fermare il conducente e ad arrestarlo. Dopo la tragedia di Magdeburgo la Germania è stata nuovamente teatro di un fatto di sangue di massa che ha scatenato un acceso dibattito politico.

I Ver.di si dicono “profondamente scioccati e sgomenti”, come ha riferito il presidente Frank Werneke. Più incisivo il commento di Alice Weidel di AfD che su X ha chiesto “una svolta migratoria, adesso”.