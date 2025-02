Ascolti tv ieri venerdì 7 febbraio chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Zelig, dati auditel Quarto grado

La Rai ha calato il tris venerdì 7 febbraio 2025 per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la rete di Stato in prima serata, in access prime time e nel preserale. In access prime time hanno trionfato Cinque Minuti e Affari Tuoi su Rai1, con Mediaset che si è piazzata al terzo posto con Striscia la Notizia (Canale 5). In preserale, L’Eredità (Rai1) ha superato Avanti un altro (Canale5). In prima serata, Dalla strada al palco ha chiuso davanti a Zelig – Il meglio di (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4). Ai piedi del podio Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi e Weekend in Tapei (Italia 1). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 febbraio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Zelig, Propaganda Live e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Dalla strada al palco : 3.160.000 spettatori (21%);

: 3.160.000 spettatori (21%); Canale5, Zelig – Il meglio di : 1.458.000 spettatori (10.2%);

: 1.458.000 spettatori (10.2%); Rete4, Quarto Grado: 1.300.000 spettatori (9.3%).

Fuori dal podio:

La7, Propaganda Live : 1.039.000 spettatori (7.5%);

: 1.039.000 spettatori (7.5%); Italia1, Weekend a Tapei : 1.090.000 spettatori (6.1%).

: 1.090.000 spettatori (6.1%). Rai2, Un uomo sopra la legge : 904.000 spettatori (5.2%);

: 904.000 spettatori (5.2%); Rai3, FarWest : 513.000 spettatori (3.2%);

: 513.000 spettatori (3.2%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza : 478.000 spettatori (2.6%);

: 478.000 spettatori (2.6%); Tv8, Cucine da Incubo: 392.000 spettatori (2.4%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi.

Chi ha vinto Dalla strada al palco 2025

L’edizione 2025 di Dalla strada al palco, la trasmissione condotta da Nek e Bianca Guaccero su Raiuno il venerdì sera, è stata vinta dalla cantante di origine marocchina Selma Ezzine.

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 6.081.000 spettatori (29.9%);

: 6.081.000 spettatori (29.9%); Rai1, Cinque Minuti : 5.136.000 spettatori (26%);

: 5.136.000 spettatori (26%); Canale5, Striscia la Notizia: 2.536.000 spettatori (12.4%);

Fuori dal podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.635.000 spettatori (8%);

: 1.635.000 spettatori (8%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.423.000 spettatori (6.9%);

: 1.423.000 spettatori (6.9%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.259.000 spettatori (6.2%);

: 1.259.000 spettatori (6.2%); Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.166.000 spettatori (5.8%);

E ancora:

Rete4, 4 di Sera – prima parte : 1.000.000 spettatori (5%);

: 1.000.000 spettatori (5%); Rete4, 4 di Sera – prima parte : 872.000 spettatori (4.2%);

: 872.000 spettatori (4.2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 560.000 spettatori (2.8%);

: 560.000 spettatori (2.8%); Tv8, Celebrity Chef : 469.000 spettatori (2.3%);

: 469.000 spettatori (2.3%); Rai2, TG2 Post: 430.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati Auditel del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.761.000 spettatori (25.9%);

: 4.761.000 spettatori (25.9%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.439.000 spettatori (24.2%);

: 3.439.000 spettatori (24.2%); Canale5, Avanti un altro: 3.287.000 spettatori (20.1%);

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il primo : 2.334.000 spettatori (17.6%);

: 2.334.000 spettatori (17.6%); Rai3, TGR : 2.387.000 spettatori (13.4%);

: 2.387.000 spettatori (13.4%); Rai3, Blob: 1.055.000 spettatori (5.5%);

E ancora:

Rete4, La Promessa : 921.000 spettatori (4.9%);

: 921.000 spettatori (4.9%); Rai3, Via dei Matti n° 0 : 879.000 spettatori (4.4%);

: 879.000 spettatori (4.4%); Rai2, TGSport Sera : 413.000 spettatori (3.2%);

: 413.000 spettatori (3.2%); Rai2, Blue Bloods – secondo episodio : 538.000 spettatori (2.9%);

: 538.000 spettatori (2.9%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 492.000 spettatori (2.7%);

: 492.000 spettatori (2.7%); Rai2, Blue Bloods – primo episodio : 436.000 spettatori (2.7%);

: 436.000 spettatori (2.7%); Tv8, 4 Ristoranti : 435.000 spettatori (2.4%);

: 435.000 spettatori (2.4%); Italia1, Studio Aperto Mag : 322.000 spettatori (2.2%);

: 322.000 spettatori (2.2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 381.000 spettatori (2.1%);

: 381.000 spettatori (2.1%); La7, Famiglie d’Italia: 328.000 spettatori (2.1%).