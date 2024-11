Ascolti tv giovedì 31 ottobre, tripla sfida tra Don Matteo, Endless Love e Piazzapulita: i dati Auditel

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Chi ha vinto la sfida di ascolti tv di giovedì 31 ottobre? In prima serata, sfida testa a testa tra due fiction, Don Matteo sulla Rai e Endless Love, seguita soap opera Mediaset. Ma arriva a dar del filo torcere anche il talk show di informazione Piazzapulita su La7. Tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, chi ha vinto tra Don Matteo e Endless Love

I dati della prima serata dell’ultimo giorno di ottobre, con numero di telespettatori e relativo share:

Rai 1, Don Matteo : 3.850.000 spettatori (23,5%):

: 3.850.000 spettatori (23,5%): Canale 5, Endless Love : 2.501.000 spettatori (15,3%);

: 2.501.000 spettatori (15,3%); Italia 1, Le Iene presentano: Inside: 810.000 spettatori (7,1%).

Ai piedi del podio:

La7, Piazzapulita : 862.000 spettatori (6,7%);

: 862.000 spettatori (6,7%); Rete 4, Dritto e rovescio : 867.000 spettatori (6,4%);

: 862.000 spettatori (6,7%); Rai 3, Splendida Cornice : 757.000 spettatori (4,9%);

: 757.000 spettatori (4,9%); Nove, Il contadino cerca moglie : 343.000 spettatori (2,1%);

: 343.000 spettatori (2,1%); Tv 8, The Bourne Identity : 242.000 spettatori (1,5%);

: 242.000 spettatori (1,5%); Rai 2, L’altra Italia: 218.000 spettatori (1,4%).

Fonte foto: IPA Maria Rosaria Boccia ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita

I dati dell’access prime time di giovedì 31 ottobre

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.165.000 spettatori (26,7%);

: 5.165.000 spettatori (26,7%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.077.000 spettatori (22.2%);

: 4.077.000 spettatori (22.2%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.656.000 spettatori (13,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.484.000 spettatori (7.6%);

: 1.484.000 spettatori (7.6%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.426.000 spettatori (7,5%);

: 1.426.000 spettatori (7,5%); La7, 8 e 1/2 : 1.453.000 spettatori (7,5%)

: 1.453.000 spettatori (7,5%) Rete 4, Di sera : 903.000 spettatori (4,8%);

: 903.000 spettatori (4,8%); Rai 2, TG2 Post : 710.000 spettatori (3,7%);

: 710.000 spettatori (3,7%); Nove, Chissà chi : 438.000 spettatori (2,3%);

: 438.000 spettatori (2,3%); Tv8, 100% Italia: 255.000 spettatori (1,3%).

I dati Auditel del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.569.000 spettatori (22,4%);

: 3.569.000 spettatori (22,4%); Canale 5, La ruota della fortuna : 3.393.000 spettatori (22.4%);

: 3.393.000 spettatori (22.4%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.618.000 spettatori (20,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.534.000 spettatori (15.2%);

: 2.534.000 spettatori (15.2%); Rai 3, Viaggio in Italia : 70.000 spettatori (5.4%);

: 70.000 spettatori (5.4%); Rete 4, La promessa : 933.000 spettatori (5.3%);

: 933.000 spettatori (5.3%); Rai 3, Blob : 934.000 spettatori (5.3%);

: 934.000 spettatori (5.3%); Italia 1, C.S.I. – Scena del crimine : 638.000 spettatori (3.8%);

: 638.000 spettatori (3.8%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 363.000 spettatori (2.7%);

: 363.000 spettatori (2.7%); Tv8, Quattro ristoranti : 351.000 spettatori (2.2%);

: 351.000 spettatori (2.2%); La 7, Famiglie d’Italia : 292.000 spettatori (2,1%);

: 292.000 spettatori (2,1%); Rai2, Medici in corsia : 328.000 spettatori (1,9%);

: 328.000 spettatori (1,9%); Nove, Don’t Forget the Lyrics : 307.000 spettatori (1,8%);

: 307.000 spettatori (1,8%); Nove, Cash or Trash – Chi offre di più? : 195.000 spettatori (1,7%);

: 195.000 spettatori (1,7%); Rai2, Gormiti – The New Era: 159.000 spettatori (1,3%).

Auditel, come funziona il calcolo degli ascolti tv

Auditel è una società milanese, nata nel 1986 e di proprietà per un terzo della Rai, un terzo di emittenti private (principalmente Mediaset) e un terzo di associazioni di categoria di inserzionisti pubblicitari.

Si tratta del più importante sistema di raccolta dei dati televisivi e radiofonici in Italia, forniti dai meter, piccoli apparecchi elettronici simili a decoder.

I meter sono installati in un campione di oltre 16mila case italiane, per un totale di 41.000 persone, scelte in quanto rappresentative della popolazione nazionale.

I dati raccolti dai meter – che indicano quante e quali persone si trovano davanti alla tv – vengono infine elaborati con modelli statistici per fornire una stima sul comportamento di tutti gli italiani.