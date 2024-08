Ascolti tv dati Auditel venerdì 9 agosto con Olimpiadi di Parigi 2024 contro "La Ragazza di Stillwater"

La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 9 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Rai 2 in prima serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 relativamente all’atletica leggera e alla boxe. E si prosegue con la vittoria in access prime time con Techetchetè Extra su Rai 1 e con la vittoria nel preserale di Rai 2, sempre con le Olimpiadi, con atletica, Taekwondo e sollevamento pesi. In prima serata si aggiudica la medaglia di bronzo Canale 5 con il film thriller “La Ragazza di Stillwater”.

La prima serata del 9 agosto: dominano le Olimpiadi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Atletica Leggera : 3.752.000 spettatori (25,7%);

: 3.752.000 spettatori (25,7%); Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Boxe : 1.602.000 spettatori (13,8%);

: 1.602.000 spettatori (13,8%); Canale 5, La Ragazza di Stillwater: 1.376.000 spettatori (11,5%).

Fuori dal podio:

Rai 1, Modalità Aereo : 1.233.000 spettatori (9,9%);

: 1.233.000 spettatori (9,9%); Rete 4, Lo Squalo : 556.000 spettatori (4,9%);

: 556.000 spettatori (4,9%); Italia 1, Coppa Italia Monza-Sud Tirol : 399.000 spettatori (3,13%);

: 399.000 spettatori (3,13%); La7, Mine Vaganti : 372.000 spettatori (2,9%);

: 372.000 spettatori (2,9%); Rai 3, L’Ombra di Caravaggio : 336.000 spettatori (2,7%);

: 336.000 spettatori (2,7%); Nove, Anplagghed : 324.000 spettatori (3,1%);

: 324.000 spettatori (3,1%); Tv8, I Delitti del BarLume: 194.000 spettatori (2%).

I dati Auditel dell’access prime time

Rai 1, Techetchetè Extra : 1.928.000 spettatori (12,8%);

: 1.928.000 spettatori (12,8%); Canale 5, Paperissima Sprint : 1.841.000 spettatori (12,2%);

: 1.841.000 spettatori (12,2%); Rai 3, Un Posto al Sole: 1.186.000 spettatori (7,8%).

Fuori dal podio:

Rete 4, 4 di Sera – Seconda parte : 677.000 spettatori (4,4%);

: 677.000 spettatori (4,4%); La7, In Onda : 685.000 spettatori (4,5%);

: 685.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Caro Marziano : 671.000 spettatori (4,7%);

: 671.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – Prima parte : 511.000 spettatori (3,5%);

: 511.000 spettatori (3,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 404.000 spettatori (2,7%);

: 404.000 spettatori (2,7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 376.000 spettatori (2,5%);

: 376.000 spettatori (2,5%); Italia 1, Coppa Italia Live: 312.000 spettatori (2,1%).

Ascolti tv nel preserale

Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Atletica Leggera : 2.901.000 spettatori (20,4%);

: 2.901.000 spettatori (20,4%); Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Taekwondo : 2.774.000 spettatori (20,4%);

: 2.774.000 spettatori (20,4%); Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Sollevamento Pesi: 2.335.000 spettatori (22,6%).

Fuori dal podio:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.325.000 spettatori (19,1%);

: 2.325.000 spettatori (19,1%); Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Ciclismo su pista : 2.238.000 spettatori (20,8%);

: 2.238.000 spettatori (20,8%); Rai 2, Olimpiadi di Parigi 2024 – Ginnastica Artistica : 2.118.000 spettatori (19,1%);

: 2.118.000 spettatori (19,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.653.000 spettatori (16,2%);

: 1.653.000 spettatori (16,2%); Canale 5, The Wall : 1.618.000 spettatori (14%);

: 1.618.000 spettatori (14%); Rai 3, Tgr : 1.484.000 spettatori (11,6%);

: 1.484.000 spettatori (11,6%); Canale 5, The Wall – Protagonisti : 1.061.000 spettatori (10,9%);

: 1.061.000 spettatori (10,9%); Rai 3, Blob : 485.000 spettatori (3,4%);

: 485.000 spettatori (3,4%); Rete 4, Terra Amara : 397.000 spettatori (2,9%);

: 397.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Coppa Italia Udinese-Avellino : 233.000 spettatori (2%);

: 233.000 spettatori (2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 266.000 spettatori (2,1%);

: 266.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Hotel : 212.000 spettatori (1,6%);

: 212.000 spettatori (1,6%); La7, Padre Brown: 104.000 spettatori (0,9%).

Come funzionano l’Auditel e come si misurano gli ascolti tv

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.