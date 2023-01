Arresto Matteo Messina Denaro, il falso nome e la malattia: così si nascondeva e così è stato scoperto

La giornata di lunedì 16 gennaio 2023 sarà ricordata come un giorno storico per la Giustizia italiana: è la giornata in cui, dopo 30 anni di latitanza, è stato arrestato il super latitante Matteo Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro in clinica a Palermo: la nota

Matteo Messina Denaro è stato arrestato in un’area limitrofa all’ospedale La Maddalena di Palermo, dove si trovava in terapia oncologica sotto falso nome.

In una nota, la clinica privata di Palermo ha precisato: “In ordine all’arresto di Matteo Messina Denaro, eseguito oggi in area limitrofa all’ospedale La Maddalena, si precisa che lo stesso era in terapia oncologica, sotto falso nome, presso la Casa di cura”. La nota prosegue così: “Sono state date immediate disposizioni all’amministrazione, alla direzione sanitaria, ai medici del reparto e al personale parasanitario di fornire alle forze dell’ordine, che si ringraziano, tutta la documentazione clinica del paziente e puntuali risposte alle informazioni richieste. Si informa, inoltre, che nessun dipendente o collaboratore è autorizzato a rilasciare interviste e fornire alla stampa notizie coperta da segreto istruttorio”.

Fonte foto: ANSA L’arresto di Matteo Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro e il falso nome “Andrea Bonafede”

Il boss Messina Denaro, come riportato dall’agenzia ‘Ansa’, era stato operato un anno fa alla clinica Maddalena e, da allora, stava facendo delle terapie in day hospital nella clinica privata, una delle più famose a Palermo.

Nel documento falso esibito ai sanitari era riportato il falso nome di Andrea Bonafede.

L’arresto di Matteo Messina Denaro

‘Ansa’ riporta anche i dettagli dell’arresto: la certezza e il via libera al blitz sono arrivati 3 giorni fa. I carabinieri del Gis erano già presenti alla clinica Maddalena dove, da un anno, Matteo Messina Denaro si sottoponeva alla chemioterapia.

Il boss, che aveva in programma dopo l’accettazione fatta con un documento falso, prelievi, la visita e la cura, si trovava all’ingresso. La clinica, intanto, è stata circondata dai militari col volto coperto davanti a decine di pazienti. Un carabiniere si è avvicinato al super latitante e gli ha chiesto come si chiamasse. “Mi chiamo Matteo Messina Denaro”, ha risposto.

Dopo il blitz in clinica, Matteo Messina Denaro è stato trasferito prima nella caserma San Lorenzo, poi all’aeroporto di Boccadifalco per essere quindi portato in una struttura carceraria di massima sicurezza. La medesima cosa accadde a Totò Riina, arrestato il 15 gennaio di 30 anni fa.