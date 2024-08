Arrestato il compagno di Yuleisy Manyoma morta in casa a Siena con un colpo di fucile: ipotesi omicidio doloso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il compagno di Yuleisy Manyoma, la donna colombiana morta sabato 10 agosto a Siena, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e omicidio doloso aggravato. Il 26enne, anch’egli colombiano, è ora detenuto nel carcere di Siena dopo essere stato interrogato dal pubblico ministero Niccolò Ludovici.

Donna morta in casa a Siena, arrestato il compagno

L’uomo aveva in mano un fucile automatico, non denunciato alle autorità, quando è avvenuto lo sparo che ha colpito la donna al volto, uccidendola sul colpo.

Il tragico incidente è avvenuto nell’appartamento della coppia in via del Villino a Siena mentre altre persone si trovavano in diverse stanze della casa.

Fonte foto: ANSA

La polizia e il 118 in via del Villino a Siena, dove è morta Yuleisy Manyoma

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 26enne aveva in mano il fucile mentre i due si trovavano soli nella camera da letto.

L’uomo è stato arrestato il 10 agosto e si trova nel carcere di Siena.

L’accusa: omicidio colposo aggravato e maltrattamenti

Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile di Siena, il colpo potrebbe essere partito accidentalmente, ma l’accusa rimane di omicidio doloso.

Il 26enne è anche indagato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizioni e possesso di sostanze stupefacenti leggere.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.30 di sabato 10 agosto, quando i vicini hanno sentito lo sparo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, ma per Yuleisy Manyoma non c’era più nulla da fare.

Disposta l’autopsia sulla salma di Yuleisy Manyoma

La magistratura senese, guidata dal procuratore capo Andrea Boni, ha disposto un esame autoptico sulla salma, che sarà eseguito lunedì 12 agosto, per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto.

Yuleisy Manyoma era ben nota a Siena, dove lavorava come cuoca in un ristorante del centro. La sua morte ha lasciato sgomenti amici e colleghi, mentre le indagini continuano per fare piena luce su quanto accaduto.