Donna morta in casa a Siena con colpo d'arma da fuoco alla testa, sparo sentito dai vicini: aveva 31 anni

Una 31enne è morta a causa di un colpo d’arma da fuoco all’interno di una casa di Siena. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini dopo aver sentito partire lo sparo. Secondo le prime informazioni riportate da La Nazione, nell’abitazione sarebbero stati presenti anche alcuni familiari della donna.

La donna morta a Siena

Il fatto è accaduto in Strada del Villino, nella zona di Porta Pispini, non lontano dal centro storico. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine insieme a un’automedica di Siena e un’ambulanza della Pubblica Assistenza della città toscana, subito dopo la chiamata d’emergenza, intorno alle 15.30 di sabato 10 agosto.

Il personale sanitario avrebbe cercato di rianimare la donna, ma ogni tentativo sarebbe stato vano: la ferita d’arma da fuoco riscontrata alla testa era troppo grave per poter salvare la 31enne di origini sudamericane.

Il colpon d’arma da fuoco

La polizia è al lavoro sulle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare gli eventuali responsabili.

Al momento non esclude nessuna pista, dall’omicidio al gesto volontario: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche la morte accidentale, in seguito a un colpo forse partito per errore mentre due familiari maneggiavano l’arma in casa.

Notizia in aggiornamento…