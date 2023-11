Arrestato Filippo Turetta, l'ex di Giulia Cecchettin è stato fermato in Germania: era in auto vicino Lipsia

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Filippo Turetta, l’ex fidanzato della 22enne Giulia Cecchettin, è stato arrestato in Germania. Lo riporta l’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘ che specifica come il ragazzo sia stato fermato su mandato di arresto europeo. La notizia è arrivata nel corso della mattinata di domenica 19 novembre, a 24 ore di distanza dal ritrovamento del corpo di Giulia. Turetta aveva fatto perdere le tracce da domenica scorsa, quando la sua auto è stata intercettata in Austria.

Tajani: “Una buona notizia che non lenisce il dolore della famiglia di Giulia”

L’arresto del 22enne, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, sarebbe avvenuto vicino Lipsia. Il 22enne, infatti, sarebbe stato bloccato a bordo della sua auto sull’autostrada A9, all’altezza della cittadina di Bud Durremberg e adesso si troverebbe in un ufficio della polizia tedesca.

La conferma dell’arresto dell’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è arrivata anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ringrazio gli inquirenti per il lavoro che ha portato all’arresto di Filippo Turetta in Germania”, ha scritto Tajani sul suo profilo ‘X’.

“Una buona notizia che purtroppo non potrà mai lenire il dolore della famiglia e degli amici di Giulia, ai quali rivolgo le mie preghiere”, ha aggiunto il ministro.

Quel dolore che proprio oggi il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha condiviso in alcuni post Facebook. “L’amore vero non picchia, non urla, non uccide“, ha scritto. In un secondo messaggio, invece, si legge: “Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”.

Sulla consegna di Filippo Turetta deciderà il giudice tedesco

Filippo Turetta sarebbe stato arrestato in Germania mentre si trovava in auto. Lo ha riferito all’agenzia di stampa ‘LaPresse‘, l’avvocato del 22enne accusato per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

Il legale di Turetta, inoltre, ha spiegato di aver avvisato i genitori del giovane e che “ora sarà il giudice tedesco a decidere tempi e modi del suo rientro in Italia“.

Il corpo senza vita della giovane ragazza è stato ritrovato ieri mattina, sabato 18 novembre, nei pressi del lago Barcis, vicino Pordenone.

Poche ore dopo, i genitori di Filippo Turetta hanno rivolto un appello al 22enne, diffuso tramite l’avvocato Compagno, affinché “Filippo si avvicini alle forze dell’ordine e si costituisca, si assuma le proprie responsabilità“.

Le ricerche online sul pc del 22enne

Il ‘Corriere della Sera‘ riporta che dagli accertamenti effettuati sul pc di Filippo Turetta sarebbero risultate ricerche inerenti kit per la sopravvivenza in alta quota.

E, ancora, la cronologia del computer avrebbe anche restituito ricerche su itinerari nel versante tirolese meridionale dell’Austria. Inoltre, tra il materiale sequestrato a casa di Turetta ci sarebbe anche del nastro adesivo.

Su questo, bisognerà accertare se effettivamente si tratti dello stesso materiale che compare tra i reperti rinvenuti nel parcheggio della ditta ‘Dior’ a Fossò, dove c’è stata la lite – immortalata dalle telecamere – con Giulia.