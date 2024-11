Arianna Paola Alberga morta a 26 anni, lavorava a Mediaset come barista: Federica Panicucci la ricorda in tv

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Addio a Arianna Paola Alberga, la barista 26enne che lavorava in un bar di Cologno Monzese e che da tempo serviva i dipendenti Mediaset che approdavano al bancone per le loro pause. Dagli studi di Mattino Cinque News, la mattina di mercoledì 13 novembre, è arrivato il cordoglio dei conduttori Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Arianna Paola Alberga è morta per le tragiche conseguenze di un incidente stradale.

Come è morta la barista Arianna Paola Alberga

Arianna Paola Alberga è morta nella notte tra domenica 10 novembre e lunedì 11. La 26enne si trovava a bordo di una Ford Focus nera a Cinisello Balsamo (Milano), quando all’1:30, all’incrocio tra viale Fulvio Testi e via Enrico Fermi, è avvenuto lo scontro con il guard rail.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Resto del Carlino, il mezzo avrebbe iniziato a sbandare mentre percorreva una curva leggera. Improvvisamente l’auto ha impattato contro un palo della luce.

Nella notte tra domenica 10 novembre e lunedì 11 è morta Arianna Paola Alberga, barista di 26 anni. La giovane si è spenta a seguito di un incidente a Cinisello Balsamo. Dagli studi Mediaset il cordoglio di Federica Panicucci

L’auto ha proseguito la sua corsa fino a schiantarsi contro le lamiere del guard rail a bordo strada. Un frammento di metallo ha penetrato l’abitacolo colpendo in pieno la ragazza, che è deceduta sul colpo.

Accanto a lei viaggiava un altro occupante, un ragazzo di 26 anni trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane presentava un trauma al volto e la frattura del femore.

Il cordoglio dagli studi Mediaset

Arianna Paola Alberga era molto nota negli ambienti Mediaset. La 26enne, infatti, lavorava come barista nella sede centrale. Per questo motivo la mattina di mercoledì 13 ottobre, dagli studi di Mattino Cinque, è arrivato il cordoglio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

La conduttrice ha detto: “Noi facciamo i lanci televisivi, poi però c’è la vita. C’è la vita che va avanti e la vita che a volte si ferma“. Ancora:

Purtroppo oggi dobbiamo mandare un enorme abbraccio alla famiglia di Arianna e a tutti gli amici del bar di Cologno Monzese, quello che chiamiamo il bar degli studi perché Arianna, questa bellissima ragazza di 26 anni, purtroppo non c'è più per un incidente stradale. Noi andavamo al bar degli studi, c'era lei e tutti i colleghi ai quali va davvero il nostro abbraccio. L'abbraccio più forte va ai familiari di Arianna.

L’indagine della Procura di Monza

Secondo le indiscrezioni, il 26enne rimasto ferito si trovava al volante della vettura. Come riporta Il Resto del Carlino la Procura di Monza avrebbe aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche del sinistro.

Gli investigatori intendono accertarsi sulle condizioni psicofisiche del giovane e dovranno stabilire se al momento dell’impatto fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.